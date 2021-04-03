唱作才女田小娟首张SOLO专辑《Windy》发行

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(G)I-DLE队长田小娟发行了出道以来的首张个人专辑《Windy》，再次充分展现了自己出色的音乐创作能力。

一直以来，田小娟不仅是(G)I-DLE的队长，也是团队音乐的音乐制作人，不仅为(G)I-DLE创造了大量的原创歌曲，更是亲自进行歌曲制作，得益于此，也使得(G)I-DLE以鲜明的特色有别于乐坛其他女团。而此次田小娟以个人名义发行的专辑《Windy》，更是独具其个人特色的音乐名片。

新专辑收录了主打歌《BEAM BEAM》，以及《Weather》《Quit》《Psycho》《'Is this bad b****** number》等新歌，也被称为“田小娟原创音乐美食店”。田小娟一直以来有着强烈的音乐风格，而此次主打歌《BEAM BEAM》则是她全新的一次尝试。这是一首结合了摇滚和嘻哈风格的歌曲，充满了夏季氛围，也让歌迷看到了田小娟十分活泼、俏皮的一面。

田小娟的SOLO首发也得到了全球歌迷的热情回响，专辑在全球21个国家和地区的iTunes“TOP专辑榜”中夺冠，显示出田小娟强大的SOLO影响力。