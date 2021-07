BLACKPINK《像最后一样》Spotify中播放量突破3亿

ⓒ YG Entertainment

女团BLACKPINK在全球最大的音乐播放平台Spotify(声田)中再次创造惊人成绩。YG娱乐近日介绍称,BLACKPINK的歌曲《像最后一样(AS IF IT’S YOUR LAST)》在Spotify中的播放量突破了3亿次,这也成为BLACKPINK的第六首播放量超过3亿的歌曲。

目前,BLACKPINK的《Kill This Love》、《How You Like That》均超过了4亿播放量,《DDU-DU DDU-DU》、《Ice Cream》和成员Jennie的个人单曲《SOLO》超过3亿次。而BLACKPINK出道以来发行的所有歌曲均在Spotify中呈现上升人气。

《像最后一样(AS IF IT’S YOUR LAST)》是一首旋律欢快的爱情歌曲。这首歌曾被Billboard选为当年“年度YouTube最热单曲TOP25”,并在同一年入选“全世界最受欢迎K-POP视频”。

BLACKPINK即将在8月迎来出道5周年,届时将举行5个特别纪念活动,并命名为“4+1 PROJECT”。