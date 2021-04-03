提供医学影像数字化解决方案——韩国“Infinitt Healthcare”公司

ⓒ INFINITT Healthcare

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Infinitt Healthcare”公司，这是一家医学影像信息解决方案企业。让我们先来听一听公司代表金东旭（音，김동욱）先生的介绍。





“Infinitt Healthcare”是韩国医学影像归档和通信系统“PACS”市场的领先企业。PACS听起来有些陌生，但相信不少朋友在生活中已经见过。运动时崴了脚、因事故导致骨折或体检时，我们都会拍摄X光片以获得准确的诊断。影像拍摄后会立即传输到医生的显示器上，医生据此对患者情况做出诊断。这个过程中使用到的解决方案便是PACS。





PACS系统引入后便不再需要保管底片的空间，环境污染和管理费用大幅降低。最重要的是，诊疗和诊断时间也大幅缩短。PACS还具备了超越医疗设备的意义，医疗环境的数字化使多学科合作成为可能，提高了诊断的准确性和医疗质量。“Infinitt Healthcare”还利用PACS研发出了更高层次的医疗平台并提供给医疗机构。





企业级影像平台不仅能为患者提供最优化的治疗，经过整合的医疗数据还可用于人工智能学习数据的创建。“Infinitt Healthcare”的PACS就适用了人工智能技术，能对疾病危险度、用户日程及工作量等进行分析，在确定分析优先顺序后自动找出用户的影像记录，快速分析疾病的发展情况。在引领国内医疗环境升级的同时，“Infinitt Healthcare”不断收获累累硕果。





“Infinitt Healthcare”不仅以产品著称，公司福利也令业界同行羡慕不已。他们开设有内部大学，致力于提高全体员工的实力。在企业经营环境因新冠疫情恶化的情况下，“Infinitt Healthcare”仍然扩大招聘，引起了关注。公司秉持“对人才的投资决定未来”的理念，认为目前正是招揽优秀人才的绝佳机会。





PACS是跨国企业在韩国市场饱尝失败苦果的代表性医疗软件，这是因为“Infinitt Healthcare”在该领域拥有无与伦比的优势。不过“Infinitt Healthcare”并不满足于国内市场第1，他们坚持创新，正不断提高韩国医疗保健产业的国际竞争力。