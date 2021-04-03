三星、LG第二季度业绩创新高

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三星电子和LG电子今年第二季度创下业绩新高，远超市场预期。两家公司的第二季度销售额均刷新有史以来的最高纪录。在营业利润方面，三星电子攀升至2018年第三季度半导体超级周期以来的最高水平，LG电子也凭借主力的生活家电业务创下12年以来的最高纪录。尤其值得关注的是，继今年第一季度之后，LG电子第二季度继续拉开与美国惠而浦的差距，业界预计LG电子今年将稳坐生活家电全球第一的宝座。今天，我们邀请到了韩国经济产业研究院室长金光硕（音，김광석），与他一起了解三星和LG克服新冠危机、取得亮眼业绩的具体情况。





三星电子第二季度销售额为63万亿韩元、营业利润12.5万亿韩元，同比分别增长约18.9%和53.4%，比市场预期值高出10%以上，是非常了不起的成果。分析显示，第二季度仅半导体的营业利润便达到约7-8万亿韩元，是第一季度3.4万亿韩元的2倍多。半导体营业利润占到三星第二季度总营业利润的将近60%。2017年到2018年曾出现过半导体超级周期，有分析认为新的超级周期或将从今年第二季度起正式开始。受疫情影响，第二季度对无接触方式的需求持续上升，个人电脑半导体的销售情况向好。同时，云计算企业对数据中心服务器的需求也开始显现，三星电子主力产品DRAM存储器的价格随之走高。另外，今年初三星位于美国得克萨斯州奥斯汀的代工厂因寒潮关闭，不过从5月起已重新运转，第一季度损失额正逐步最小化。种种因素叠加创造了此次的优异业绩。





三星电子第二季度业绩创新高，除了有半导体的带动之外，其他业务均衡良好的表现同样功不可没。分析显示，显示面板部门的收益性有所改善，营业利润约为1万亿韩元。家电部门的营业利润继第一季度之后再次突破1万亿韩元。移动部门虽然因印度、东南亚等地新冠疫情的再次扩散而受到一定冲击，但依然保持了良好表现。三星电子也由此创造了业绩惊喜。业绩惊喜指企业业绩高于预期、令市场意外。LG电子同样在第二季度实现了业绩惊喜。





LG第二季度的销售额超过17.1万亿韩元，打破历年同期最高纪录。最近LG展开了多项业务重组，包括撤出移动市场、加强汽车电子业务等，此次的业绩也远远超出市场期待。生活家电和电视机可以说是最大功臣，无论是销售额还是营业利润均超过竞争对手美国惠而浦。目前业界非常关注LG的年销售额能否击败惠而浦、占据全球冠军宝座。





LG电子凭借电视机部门的销售佳绩创下了历年第二季度最高业绩。分析认为，新冠疫情长期化使居家趋势持续，受到压抑的消费需求出现井喷，形成报复消费，带动了LG电子的销售额。LG电子推出空间装饰概念的家电产品、抢滩高端市场的策略也取得了成效。此外，LG作为未来业务重点培育的汽车电子部门的销售额同比大幅增长，也对业绩有所贡献。LG不仅实现了有史以来首次营业利润连续两个季度超过1万亿韩元的好成绩，上半年营业利润更是超过2.6万亿韩元，创下同期新高。分析指出，最近LG电子放弃移动业务、加强汽车电子部门，正在书写运营业绩的新历史。





韩国企业的这种势头预计将延续到下半年。首先，半导体行情持续向好，有预测认为三星电子今年的营业利润将超过50万亿韩元，智能手机市场份额也将有所改善。LG电子下半年的业绩也将继续改善。分析指出，新冠疫情带来的无接触需求持续，从去年开始的业务重组效果也将明朗化。三星和LG在新冠危机之中仍能取得优异业绩并继续为市场所看好，原因在于两家企业主动应对不断改变的环境，敏感地捕捉到了疫情暴发后无接触方式带来的环境变化，提前布局投资和产品研发。另外，还有分析显示，相较全球2000大企业的业绩因疫情出现震荡，韩国企业总体上在防御冲击方面表现良好。





韩国全国经济人联合会根据美国《福布斯》发布的全球2000大企业名单对去年、今年的全球企业动向与韩国企业竞争力进行了分析。结果显示，虽然韩国企业的营业利润率与跨国企业相比仍处于较低水平，但是在疫情造成的长期低迷之中，这反而弥补了韩国企业的短板，缩小了与跨国企业的差距。这种成就不仅停留在企业，还扩散至韩国经济的各个角落。作为韩国经济的支柱，企业的活跃表现令人振奋。





在韩国总体出口中，半导体占到大约20%。若再加上家电、手机、IT机器等产品，可以说韩国出口的约40%都来自于三星和LG从事的业务。因此两家公司在新冠危机中取得良好业绩，不仅有利于股价恢复和韩国综合股价指数的改善，更对韩国经济起到了稳健的支撑作用。在企业业绩增长的过程中，会收到创造就业岗位、扩大收入的效果，收入的提高推动消费能力改善，使经济形成健康的良性循环，这再次显示出企业在韩国经济中扮演的支柱性角色。不过最后需要指出的是，虽然三星和LG业绩优秀、股价也在恢复，但这只局限于大企业，中小企业仍未恢复。另外，还有些群体完全未能感受到经济的复苏，因此如何将大企业的业绩与中小企业、家庭挂钩，使涓滴效应更加明显，仍是一个有待思考的政策问题。





正是由于不满足于现状、不断投资新技术和新业务的韩国企业，韩国经济在全球性的艰难环境之中仍得以保持活力。在这里我们希望韩国企业继续朝着全球超一流的目标前行、政府出台政策予以扶持，更期待经济成果能够扩散至中小企业、家庭等社会的各个角落。