韩国毒品犯罪处罚力度

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韩国政府一向对毒品坚持禁种、禁制、禁贩、禁吸、禁走私、禁持有等原则，韩国可以说是世界上最严厉的对毒品犯罪行为进行刑事处罚的国家之一。韩国法律之所以对毒品犯罪适用较重的处罚标准，主要是因为毒品就像癌细胞一样，吸毒者是整个社会的潜在安全隐患，而且他们还具有很强的传播能力，不仅会自我毁灭，还会通过各种阴暗的手段发展新的吸毒者等对社会造成各种不良影响。问题是近些年来随着毒品犯罪的激增，吸毒者从艺人、运动员、政客、财阀子弟等名流已扩大到普通老百姓，包括上班族、学生、家庭主妇、青少年等中也有吸毒人员，而且毒品种类也日益繁多，于是有关机构对毒品犯罪的打击力度日益增强。





今年6月，检察厅发布的毒品犯罪相关资料显示，最近5年来，毒品嫌疑人增长率达118.5%，创历史新高。2020年被捕的毒品嫌疑人共有18050人，相较前一年增加了12.5%，有史以来最多。其中，19岁以下青少年有313人，较前一年增加31%，增幅最大。毒贩最多，有4793人，比前一年增加13.4%。2020年警方等有关机构查获的毒品量合计321.4公斤，其中摇头丸等新型毒品最多，达162.8公斤，比前一年翻了一番。





在韩国，毒品犯罪根据《有关毒品类管理的法律》（简称：《毒品类管理法》）追究其刑事责任，予以刑事处罚。毒品犯罪分为吸毒与种植、贩卖、制造、走私，处罚力度有所不同。





以吸毒为例，会根据吸毒次数、毒品类型、中毒程度等综合考虑之后判刑。如吸食大麻制品，将被处以5年以下有期徒刑或5000万韩元以下的罚金。吸食摇头丸，将被判处10年以下有期徒刑或1亿韩元以下的罚金。贩毒将被处3年以下有期徒刑或3000万韩元以下的罚金。走私或为了贩卖持有毒品时，将被处以5年以上有期徒刑或无期徒刑，走私新型毒品将被处以7年以上的有期徒刑。如果种植大麻等毒品类植物或持有毒品原料或种子，将被处以1年以上的有期徒刑。