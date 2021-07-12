日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
# 东京奥运概况，大赛日程，新设项目，韩国队目标
作为历史上第一次推迟1年的奥运会，而其原因是新冠疫情，因此虽然奥运素来被称为“世界上最大的体育庆典”，但本次东京奥运仍然难以摆脱令人焦虑的目光。
尽管如此，东京奥运会仍将利用17天的时间，从7月23日开幕式起，上万名运动员齐聚一堂，将在33个正式项目中，对339枚金牌展开激烈角逐。
通常，开幕式的内容只有在开幕式前几个小时才提供给记者和媒体。虽然略有透露，但按照惯例，具体开幕式细节和火炬的最终接力者依然保密。从公布的内容来看，7月23日的开幕式将在本次奥运的主赛场--新宿新国立竞技场举行，该体育场历时3年建成，总建设成本达1.6万亿韩元，号称“森林体育场”，闭幕式和田径以及足球比赛都将在此进行。
组委会表示，将在“和平、共存、重建、未来”的理念之下，以“成就个人”、“多元和谐”、“连接明天”为目标来举办开幕式和闭幕式。火炬点燃的方式依然没有公开。日本1964年曾举办过东京奥运会，那场奥运之后，日本得以向世界宣布战后经济的复苏。预计本次奥运日本也将向世人传达类似的信息，即日本克服了东日本大地震、新冠疫情，成功举办了奥运等等。
东京奥组委表示：“它包含着这样一种理念，即通过人与人之间的情感联系，跨越国籍、宗教和残疾等各种障碍，实现相互理解。” 奥运的会徽使用了三种形状不同的四角形代表了不同国家、不同文化和思想的融合和多样性。本次奥运吉祥物是一个名为Miraitowa的机器人。它是日语“未来”和“永恒”的合成词，代表着人类对美好未来永存的愿望。
2008年北京奥运会后退出奥运舞台的棒球本次作为正式项目又重新回归奥运。此外，空手道、冲浪、滑板、运动攀岩等也作为新项目正式加入奥运。为提高女运动员的参赛率，混合项目大大增加。射箭新添混合团体项目，田径新添混合接力、混合团体项目，还新设了乒乓球混双和铁人三项混合团体接力赛。篮球新添男子和女子的三人篮球项目。射击项目也做了调整，被称为“射击之神”的韩国老将秦钟午连续三次夺得奥运冠军的50米手枪项目被取消，而击剑男子和女子团体项目增加了两枚金牌。迄今为止，奥运会击剑男女花剑、重剑、佩剑个人和团体项目只设有10枚金牌，而今年历史上第一次实现12个项目全部设项，这对击剑强国韩国来说，无疑是个喜讯。
韩国的目标是在东京奥运会上以7枚金牌、获得第10名的成绩，继2004年的雅典奥运会（第9名）、2008年的北京奥运会（第7名）、2012年的伦敦奥运会（第5名）和2016年的里约奥运会（第8名）之后，连续五次进入前10名。为实现这一目标，被认为是“孝子项目”的射箭和跆拳道必须发挥作用。因为射箭和跆拳道的赛程都排在初期，因此就是为了提高士气，也要争取夺得好成绩！
2021-04-03
2021-03-30
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