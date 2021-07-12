作为历史上第一次推迟1年的奥运会，而其原因是新冠疫情，因此虽然奥运素来被称为“世界上最大的体育庆典”，但本次东京奥运仍然难以摆脱令人焦虑的目光。

尽管如此，东京奥运会仍将利用17天的时间，从7月23日开幕式起，上万名运动员齐聚一堂，将在33个正式项目中，对339枚金牌展开激烈角逐。



