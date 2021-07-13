韩国代表队有力夺金项目——射箭

女子代表队成员姜彩瑛是世界纪录的保持者。她在2019年世界锦标赛上以个人692环、混合1388环的成绩书写了世界纪录。5年前，姜彩瑛曾以1环之差在热身赛中位列第4，与里约奥运会失之交臂。因此此次作为代表队一员进军东京，对她有着更加特别的意义。今年4月，姜彩瑛在2020东京奥运会国家代表队选拔赛中，以第一名的成绩获得了人生第一张奥运门票。作为代表队主将，姜彩瑛深感重任在肩，因为自1988年首尔奥运会以来，射箭女子团体赛的金牌就从未旁落，韩国女队已经实现了在这一项目的8连冠。因此，带领队员们实现9连冠便是她此次奥运的最大心愿。女子代表队的其他两名队员同样实力超群，张敏喜（音）以箭法稳健著称，安山则是一名公认的意志坚定的选手。