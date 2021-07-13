韩国代表队有力夺金项目——射箭

日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
韩国射箭队是韩国当之无愧的奥运 “梦之队”。他们曾在2000年悉尼奥运会、2004年雅典奥运会、2012年伦敦奥运会上分别获得3枚金牌，2016年里约奥运会更是一举斩获男女个人、团体4枚金牌，写下包揽全部项目金牌的神话。本届东京奥运会射箭比赛将增设男女混合团体赛项目，因此今年韩国射箭队的终极目标是将全部5枚金牌尽数收入囊中。
本届奥运会韩国将派出男选手金优镇、吴真赫、金杰德，女选手姜彩瑛、张敏喜（音）和安山共6人组成超强战队出征。其中，金优镇曾在2016年里约奥运会上助力代表队获得了男子团体金牌，吴真赫是2012伦敦奥运会个人金牌得主。金杰德虽然还是一名高中生，但已经在今年6月初的亚洲杯个人赛上力压前辈选手金优镇获得金牌，实力也是备受瞩目。
女子代表队成员姜彩瑛是世界纪录的保持者。她在2019年世界锦标赛上以个人692环、混合1388环的成绩书写了世界纪录。5年前，姜彩瑛曾以1环之差在热身赛中位列第4，与里约奥运会失之交臂。因此此次作为代表队一员进军东京，对她有着更加特别的意义。今年4月，姜彩瑛在2020东京奥运会国家代表队选拔赛中，以第一名的成绩获得了人生第一张奥运门票。作为代表队主将，姜彩瑛深感重任在肩，因为自1988年首尔奥运会以来，射箭女子团体赛的金牌就从未旁落，韩国女队已经实现了在这一项目的8连冠。因此，带领队员们实现9连冠便是她此次奥运的最大心愿。女子代表队的其他两名队员同样实力超群，张敏喜（音）以箭法稳健著称，安山则是一名公认的意志坚定的选手。
东京奥运开幕式第二天（24日）将举行射箭男女混合团体赛决赛，因此射箭代表队有望为韩国奥运代表队夺得第一枚金牌。韩国射箭代表队总教练朴采洵（音）表示，将派出在开幕式当天个人赛中状态上佳、表现突出的选手出战混合团体赛。
由于比赛时气候及场地会给射箭项目带来很大影响，射箭代表队会采取一些特别的训练方法备战，例如在充满噪音的棒球场举行表演赛，通过跳水、夜间行军等训练应变能力等。这次为了备战东京奥运，还在镇川选手村模仿举行射箭比赛的梦之岛公园射箭场，建成“模拟赛场”进行训练。上月，选手们在与梦之岛公园射箭场气候、环境相似的全南新安郡慈恩岛进行了赛前特训。 韩国射箭在亚洲乃至世界都保持着“霸主”的地位，代表着当今世界射箭的最高实力，就让我们一起拭目以待，相信韩国射箭队一定会给我们送上东京奥运会的第一份惊喜。
2021-04-03
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