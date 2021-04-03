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职业：演员

出生日期：1983年12月11日

出生地：大田广域市

身高：180cm

血型：O型

学历：韩国首尔艺术大学放送演艺系

出道：电影《芭蕾培训班》（2004）





温朱万高中时期曾学习过现代舞，因此有机会参演出道作品《芭蕾培训班》。而他最初的梦想就是成为一名舞蹈家，还曾在SM娱乐公司担任过东方神起的舞蹈老师。后来，他希望自己能成为一名唱跳俱佳的综合型演员。而如今的温朱万实现了这一梦想，不仅凭借扎实演技出现在诸多影视剧作品中，他也是深受音乐剧迷喜爱的实力派歌剧演员。





主要代表作：

·电视剧：

《顶楼》（2、3季，2020-2021）

《所有人的谎言》（2019）

《做饭的男人》（2017）

《美女孔心》（2016）

《蒙面检察官》（2015）

《剩余公主》（2014）

《剑与花》（2013）

《一年十二个男人》（2012）

《我的爱在我身边》（2011）

·电影

《正直的候选人》（2020）

《路》（2017）

《时间脱离者》（2016）

《人间中毒》（2014）

《两个心脏》（2013）

《金钱的味道》（2012）

《解剖学教室》（2007）

《彼得潘的公式》（2006）





主要获奖经历：

第11届韩国电视剧庆典 优秀男演员奖（2018）

SBS演技大赏 爱情喜剧类 特别表演奖（2016）

第30届黄金摄影奖 最佳新人男演员奖（2007）

第27届南非德班国际电影节 最佳男主角奖（2006）