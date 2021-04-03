日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
#明星档案 l 2021-07-13
职业：演员
出生日期：1983年12月11日
出生地：大田广域市
身高：180cm
血型：O型
学历：韩国首尔艺术大学放送演艺系
出道：电影《芭蕾培训班》（2004）
温朱万高中时期曾学习过现代舞，因此有机会参演出道作品《芭蕾培训班》。而他最初的梦想就是成为一名舞蹈家，还曾在SM娱乐公司担任过东方神起的舞蹈老师。后来，他希望自己能成为一名唱跳俱佳的综合型演员。而如今的温朱万实现了这一梦想，不仅凭借扎实演技出现在诸多影视剧作品中，他也是深受音乐剧迷喜爱的实力派歌剧演员。
主要代表作：
·电视剧：
《顶楼》（2、3季，2020-2021）
《所有人的谎言》（2019）
《做饭的男人》（2017）
《美女孔心》（2016）
《蒙面检察官》（2015）
《剩余公主》（2014）
《剑与花》（2013）
《一年十二个男人》（2012）
《我的爱在我身边》（2011）
·电影
《正直的候选人》（2020）
《路》（2017）
《时间脱离者》（2016）
《人间中毒》（2014）
《两个心脏》（2013）
《金钱的味道》（2012）
《解剖学教室》（2007）
《彼得潘的公式》（2006）
主要获奖经历：
第11届韩国电视剧庆典 优秀男演员奖（2018）
SBS演技大赏 爱情喜剧类 特别表演奖（2016）
第30届黄金摄影奖 最佳新人男演员奖（2007）
第27届南非德班国际电影节 最佳男主角奖（2006）
2021-04-03
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