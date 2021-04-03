《北中友好合作互助条约》签订60周年的意义与韩半岛未来局势

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今年7月11日《北中友好合作互助条约》签订60周年。北韩国务委员会委员长金正恩和中国国家主席习近平互致贺电，表现出进一步加强两国关系的强烈意志。





以目前的国际局势来看，中国和美国间存在严重分歧，北韩拒绝美国无条件对话提议，以掌握美北对话的主导权，因此中国和北韩以《友好合作互助条约》签订60周年为契机，致力于突显两国友好合作关系，以在今后的协商中作为对美施压的筹码。但是从北中领导人互致的贺电内容来看，双方对外政策的立场有所不同。北韩国务委员会委员长金正恩通过贺电表示，当前敌对势力的挑战和阻挠活动在变本加厉，国际形势空前复杂等，使用强硬措辞。与此相比，中国国家主席习近平强调战略沟通和发展经济、民生。





20世纪40年代，北韩在中国国共内战时向共产党军队提供军事支援，而中国在韩战爆发后打着“抗美援朝”的旗帜支援北韩，结下血盟关系。1961年7月11日，北韩国家主席金日成访问中国，与周恩来总理签订《北中友好合作互助条约》，进一步巩固两国关系。《北中友好合作互助条约》就是北韩所说的《朝中友好合作互助条约》。该条约明确两国是军事血盟关系。条约第2条规定，缔约双方保证共同采取一切措施，防止任何国家对缔约双方任何一方的侵略。一旦缔约一方受到任何一个国家或几个国家联合的武装进攻，因而处于战争状态时，缔约另一方应立即尽其全力给予军事及其他援助。此外，第7条规定本条约在未经双方就修改或终止问题达成协议前将一直有效。在《北中友好合作互助条约》签订之前，北韩和前苏联签订了友好条约，但是该条约的有效期为10年，之后每5年延长一次。该条约在前苏联解体之后的1995年自动作废，2000年北韩与俄罗斯签订友好条约，但是没有“军事自动介入”条款，这意味着北韩与俄罗斯不是血盟关系。因此，北韩对待中国和俄罗斯的态度也截然不同。





《北中友好合作互助条约》签订后，北韩和中国的关系随着国际形势的变化时而亲密，时而疏远。1992年8月中国和韩国建立外交关系后，北韩和中国的关系面临严重危机，1994年北韩国家主席金日成逝世后，支撑两国关系的最高领导人间友谊牵线也遭断裂。北韩国防委员会委员长金正日执政后，由于北韩着手进行核开发而与中国产生摩擦，且北韩在粮食严重短缺的情况下进行苦难行军。进入21世纪后，北韩和中国的关系有所好转，但是未能恢复到金日成时代的水平。北韩国务委员会委员长金正恩执政后，北韩和中国的关系变得急剧恶化，其原因在于北韩在习近平就任中国国家主席的2013年悍然实施第3次核试验，并处死亲中派人士张成泽，因此中国赞成联合国安理会对北韩实施经济制裁，且习近平主席在未访问北韩以前先访问韩国。直至2017年北韩宣布完成核武力建设后，北韩和中国的关系才得以恢复。





不论北韩是否真的完成核武力建设，中国认为北韩已具备相当的核武开发能力，有必要对北韩进行管束。过去，中国对北韩国务委员会委员长金正恩访问中国持消极态度。2018年3月，金正恩委员长在其执政后时隔7年首次访问中国，至2019年1月金正恩共4次访问中国。2019年6月，中国国家主席习近平访问了北韩，这也是中国最高领导人时隔14年访北。北韩和中国都想在对美或对韩协商中借助彼此的力量，争取最大利益。由此看来，北韩和中国的血盟关系有可能演变成为追求各自利益的战略性合作关系。





目前，中国和北韩都处于不得不与美国进行协商的状况，因此有必要最大程度地提高对美协商能力。在此过程中，中国和北韩将进行战略合作，以在对美协商中占据有利位置，在与韩国的协商中也会如此。因此，韩美两国必须对此做好周全的准备。北韩和中国的关系与错综复杂的国际问题纠缠在一起，并对韩半岛局势造成直接的影响，因此韩国政府也要制定周密的应对方案，为南北韩和谐与韩半岛稳定作出最大努力。