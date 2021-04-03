ⓒ Getty Images Bank

在韩国，《沈清传》是以孝为主题的最具代表性的古典小说。该作品以重视孝道的朝鲜王朝时代为背景，创作成清唱形式的盘索里，之后编写成小说。当初，在市面上销售的《沈清传》都是一个字一个字用手抄写的手抄本，但是随着人气的高涨，改为木刻版印刷，大韩帝国末期从西方引入旧活字印刷术后，《沈清传》的售价降至6钱。当时，一碗汤饭的价格为6钱，人们能以一碗汤饭的价格购买《沈清传》等古典小说。韩国人所说的“6钱小说”就是指当时的畅销作品，《沈清传》也是其中之一。





视障人沈学圭是没落的贵族子弟，其夫人在女儿沈清出生7天后就离开人世，因此沈学圭不得不四处讨奶养活沈清。沈清从小就对父亲孝顺有加，长大后为了让父亲见到天日卖身商贾，充当投海祭神的供品。龙王被其孝心深深打动，将沈清送回人世。沈清回到人世后与国王结婚成为王后，并宴请全国视障人，且在宴会上与父亲重逢，父亲最终睁开眼睛，看到了孝女沈清的面孔。但是南北韩分裂后，北韩着手改编《沈清传》等古典小说的内容。





这要看解放之后的北韩文化状况。当时，北韩为建设符合社会主义体制的民族文化而成立了能够创作新文化的许多艺术团体，其中国立戏剧团将《沈清传》等多部作品搬上舞台。韩战结束后，北韩进一步改写古典小说内容，并将改写的《沈清传》以唱剧形式搬上了舞台。1988年，北韩将《沈清传》重新创作成“血海式歌剧”，并修改人物的思想。





北韩将沈学圭讨奶养女描写成村民们齐心协力共同养育沈清，而沈清在村民的协助下成长为明朗活泼、奉养盲父的孝女。北韩还在古典小说中融入阶级观念，《沈清传》也不例外。有一天，沈学圭在过桥的时候失足落水，差点淹死。过路的僧人把他救出后说，若捐献300石供米求助神灵，就能见到天日。沈清得知后，以从商贾获得300石大米为代价，决心充当投海祭神的供品。这时，可怜沈清处境的张丞相夫人表示愿意给她300石大米，以挽回沈清的心意，但是沈清心意已决，没有接受张丞相夫人的好意。但是北韩的《沈清传》在这部分融入了阶级观念。北韩将张丞相夫人和沈清的关系设定为贵族和平民的关系，而张丞相夫人是基于同情心帮助沈清，北韩认为这是在粉饰和美化资产阶级思想，与社会主义理念背道而驰，因此北韩在《沈清传》里特别强调沈清拒绝张丞相夫人的部分，表示沈清不惜卖命为父尽孝并遵守对商贾的承诺，以突显其高尚的品德和崇高的信义。也就是说，北韩根据社会主义观点对《沈清传》作出了解释。





沈学圭本是贵族子弟，但是北韩否定他的出身成分，将沈学圭和沈清的身份描写成平民，并将父女俩的不幸遭遇解析为中世纪封建制度的社会弊端。此外，将沈清描写成平民才能突显其高尚的品德、诚挚的孝心和崇高的牺牲精神。北韩通过沈清最终成为王后并使其父亲见到天日的感人情节，强调民众具有战胜挫折、走向成功的精神力量。





韩国在编写儿童版古典小说时大都简化其内容，但是北韩在古典小说里融入社会主义思想和理念。在《沈清传》的原著里，沈清是非常漂亮的女孩儿，但是在北韩改编的《沈清传》里，将沈清描写成勤奋、善良的劳动者和重视孝道、遵守信义、值得民众学习效仿的人物。总之，北韩立足民族主义和社会主义的观点重新阐释了《沈清传》的内容。





文学是以语言文字反映时代思想与社会规范的艺术形式，但是北韩将《沈清传》等古典文学名著改编成符合劳动党政策与意图的作品，用于宣传社会主义制度的本质特征和优越性，并试图借此谋求其体制稳定。