韩在野党党首提出废除统一部和女性家族部 引发激烈争议

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韩国女性家族部和统一部的废除问题成为备受关注的热点。该问题由最大在野党国民力量党党首李俊锡提出，随着相关争论愈演愈烈，或将成为总统选举的焦点议题。





李俊锡多次主张废除这两个部门，他表示，这些部门或使命已结束，或从一开始就没有起到过任何作用。对此，执政党提出了强烈谴责，称之为“不必要且不负责任的争议”。





李俊锡9日出演广播节目时表示，保守派赞成小政府主义，而与其他国家相比，韩国的政府部门过多。李俊锡随后表示有必要废除统一部，此前他曾提出废除女性家族部。李俊锡表示，这并不是说不要统一，而是外交和统一的分离有可能导致工作的低效，统一和安全存在于外交的大框架之中。他还表示，一直以来，南北关系并非由统一部主导，而是由国家情报院或青瓦台直接管理，统一部长官的工作往往未能给人留下印象。李俊锡还批评称，北韩炸毁联络办公室、杀害韩国国民并销毁遗体，但是统一部对此未能发声。李俊锡本月6日提出废除女性家族部。他指出，将女性视作绝对少数群体并据此展开宣传工作的方式进行了15-20年，已绰绰有余，女性家族部部门力量单薄，其职能已沦落为做宣传工作。李俊锡强调，即便存在性别歧视问题，这种做法也对解决问题无济于事。李俊锡还指出，国内的性别矛盾日渐激烈，女性家族部却在印度尼西亚推进25亿韩元规模的政府开发援助项目，为保住自身不断做超出职责范围的工作。





执政党派对此表示了强烈反对并谴责李俊锡和在野党。执政党共同民主党称废除两个部门的说法是“哲学思维的欠缺”、“违反《宪法》的想法”，并称“小政府主义是2008年全球金融危机后实际上已无用武之地的政策”。执政党的总统选举有力候选人也纷纷对李俊锡和在野党提出谴责。京畿道知事李在明主张，应扩大女性家族部的功能并为统一部赋能。前国务总理李洛渊也批评废除论是“幼稚且不负责任的说法”。青瓦台国民沟通首席秘书朴洙贤表示，两个部门充分地履行着职责，相关问题应在总统选举竞选期间经由国民讨论得出结论。





女性家族部和统一部废除论不仅其本身较为敏感，还延伸到关于小政府的争论上，预计将成为总统选举的主要议题之一。有分析指出，性别议题是当前韩国社会的主要矛盾之一，在此前首尔和釜山市长补选中也起到了决定性的作用，因此女性家族部废除论有可能在总统选举中对民意产生影响。同时，由于南北关系陷入僵局，统一部废除论也有可能获得支持。另外，文在寅政府执政以来，公务员人数大幅增多，财政健全性也因旨在创造就业岗位和推动经济复苏的大规模追加预算而恶化，小政府主义有可能激起对相关话题的广泛讨论。