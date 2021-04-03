联合国教科文组织就日本军舰岛展览歪曲历史表示强烈遗憾

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韩国外交部12日表示，联合国教科文组织世界遗产委员会官网公开了对日本近代产业设施的调查结果，指出在被列为世界遗产的军舰岛等地发生的朝鲜人遭强制劳动历史实际上遭到歪曲。世界遗产委员会还计划不久后正式通过基于此次调查的决定文，向日本表示强烈遗憾并敦促其严格履行承诺。日本将如何回应引起了各方关注。





联合国教科文组织和国际古迹遗址理事会组成的联合调查团于6月7日至9日对位于日本东京的产业遗产信息中心进行视察并发布了实地调查报告。日本产业遗产信息中心于2020年6月开馆，展示有军舰岛等产业设施的相关资料。报告认为，日本对1910年后完整历史的说明不充分。完整历史指不仅应从日本的观点来说明军舰岛等明治时代产业设施的历史，还应包括韩国被强征劳工的观点，进行均衡全面的说明。报告指出，具体来看，日本并未采取充分的措施令参观者了解上世纪40年代韩国人等遭到违背自身意愿的强制劳役的事实。报告还指出，该信息中心不仅远离产业遗产所在地，也未采取纪念展等适当措施悼念强制劳动遇害者。





世界遗产委员会还公开了即将通过的决定文。决定文就日本未履行世界遗产委员会的决定表示强烈遗憾，并反复敦促日本履行承诺。





军舰岛在日本被称为“端岛”，是位于日本长崎县的无人岛。19世纪末该岛上发现煤矿资源，此后周边地区被填平、开始采矿工作，岛上逐渐建起住宅，成为煤矿城市。当时除了日本人，朝鲜人、中国人等也在恶劣条件下从事采矿工作，其中不少朝鲜人和中国人是被强征劳工。资料显示，1943年至1945年每年约有500-800名朝鲜人在此地遭到强制劳役。恶劣的工作环境还造成大量劳动者死亡。有记录显示，1925年至1945年，共有1162名日本人、122名韩国人、15名中国人被火葬。上世纪60年代随着煤炭产业的衰落，当地煤矿被关闭，仅剩下当时的设施和建筑。军舰岛作为23个“明治时代近代化产业遗产群”之一于2015年列入《世界遗产名录》。





世界遗产具有历史意义。军舰岛不仅是近代化产业设施，也留下了强征劳役历史的深刻印记。若两者缺一，其作为世界遗产的意义将大打折扣。此次报告意味着国际社会公开确认日本并未履行建立信息中心充分传播事实的承诺。不过日本内阁官房长官加藤胜信狡辩称，日本一直以来严格履行承诺。





虽然世界遗产委员会的决定文不具备强制力，但若日本拒不履行承诺，委员会将每两年提出一次建议，这将对日本构成巨大压力。另外，不履行承诺也有可能导致世界遗产被除名。不过联合国教科文组织方面表示，很难以对遗产的说明为由予以除名。