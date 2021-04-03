韩明年度最低时薪上调至9160韩元

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韩国最低工资委员会12日决定将明年度最低时薪上调5.1%至9160韩元。对此，劳资双方均表示了不满。尤其是个体户和小工商户提出了强烈抗议，有意见担忧这部分人群与低收入劳动者之间或爆发“乙方与乙方的矛盾”。





最低工资委员会是审议并决定最低工资的社会性对话机制，由劳动界、经营界代表和公益委员组成。委员会于12日晚召开第9次全体会议，表决通过将明年度最低时薪上调至9160韩元，这较今年高出440韩元。按照每月工作209小时来计算，明年度最低月收入为191.4400万韩元。





此前劳动界和经营界分别提出了上调14.7%至1万韩元、上调1.5%至8850韩元的最终方案。由于两份方案的差距过大，公益委员提出将9030-9300韩元设定为审议区间，最终就9160韩元达成协议。不过投票在4名劳方委员和9名资方委员退出的情况下进行，劳资双方均表示了强烈不满。





本届政府执政以来，最低时薪上调幅度分别为2018年16.4%、2019年10.9%、2020年2.9%、2021年1.5%。根据韩国总统文在寅在任期内将最低时薪上调至1万韩元的竞选承诺，前两年实现了较高的上调幅度。不过最低时薪的急剧上升加重了中小企业和小工商户的困难，导致出现就业岗位减少等副作用，此后上调幅度大幅收窄。





最低工资委员会方面表示，此次决定考虑到韩国经济极有可能在2022年摆脱疫情影响、逐步复苏，因此改变了此前遏制上调幅度的基调，不过同时也兼顾了小工商户和个体户处境依然艰难的实际情况。韩国银行预测韩国今年经济增速将达到4.0%，4月至5月的就业人数增幅连续超过60万人，经济呈现出复苏迹象。





不过5.1%的上调幅度与劳动界的要求仍然相去甚远。对此，劳动界表示了强烈反对，韩国两大工会之一的全国民主劳动组合总联盟宣布将展开大罢工。民主劳总表示，1万韩元的承诺只不过是本届政府给出的虚假希望，对明年度最低时薪的上调决定感到愤怒。





经营界的反对则更为剧烈，小工商户和个体户指出，在疫情长期化导致经营环境持续艰难的情况下，很难承受5.1%的上调幅度。韩国便利店主协议会表示，已不具备支付最低工资的能力，无法接受无视个体户实际情况的最低时薪上调决定。全国便利店加盟店协会也指出，这一决定相当于让个体户来承受新冠疫情造成的损失。





有意见担忧，本届政府初期围绕最低工资上调而产生的极端性社会对立有可能重演。对此，国务总理金富谦表示，恳切希望经营界能够顾全大局，接受此次决定。青瓦台则高度评价此次决定，并希望劳资政能够团结一心、聚集力量，参与到克服经济危机、实现包容性复苏和发展为领先型国家的结构转换之中。