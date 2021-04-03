防弹少年团新歌《Permission to Dance》再获欧美媒体大赞

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防弹少年团9日发行的单曲CD再次受到全球瞩目，专辑中除了收录大热单曲《Butter》外，另一首新作《Permission to Dance》再次获得欧美媒体竞相夸赞。

滚石音乐（Rolling Stone）评价称：“防弹少年团的《Permission to Dance》正如歌名一样，有着欢快的氛围，很适合在夏天听。也让听者能够不自觉便跟着歌曲摆动。”Billboard评价称：“《Permission to Dance》可以让你自由舞动。Ed Sheeran参与了谱曲。”英国杂志《NME》则认为新歌巩固了防弹少年团的“夏日歌曲之王”的地位。

风靡全球的《Permission to Dance》是一首流行舞曲，歌曲内容为“跟着心的感觉舞动，无需别人许可”，夏日氛围十足。

本月14日和15日（韩国时间），防弹少年团还登上美国人气电视节目《吉米今夜秀》，为美国及全球观众带来了《Permission to Dance》和《Butter》的表演。值得一提的是，《Butter》的表演录制地点为即将开通的汉江大桥——世界杯大桥，这一十分特殊的场景，也让表演无比震撼。