提供实时定位管理服务——韩国“IOTPLEX”公司

ⓒ iotplex

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“IOTPLEX”公司，这是一家实时定位管理解决方案企业。让我们与公司代表朴文洙（音，박문수）先生一起来了解下他的公司。





朴文洙代表平时就很关注信息通信领域，他曾在IT公司负责无线通信技术支持工作，但当时国内提供的GPS解决方案并不能满足市场需求，因此他下定决心亲自开发高性能GPS终端，IOTPLEX也由此诞生。IOTPLEX制造并销售基于物联网的GPS位置追踪器，不过最近智能手机也都提供定位服务，IOTPLEX的产品有哪些不同呢？





IOTPLEX的代表品牌“FOURGUARD”专攻超小型产品，不仅便于携带，还是国内最早使用LTE网络的产品。此前的市场主流是基于3G网络的产品，位置查询更新周期为1分钟，但FOURGUARD只需2秒，可以说是实时查询，有利于进行精确的定位管理。用户不仅可通过当前位置和按秒显示的移动路径信息来把握车辆运行情况，还能了解外勤员工的工作态度。尤其可以防止业界常见的公车私用现象，对节省油费有很大帮助。另外，营业车辆为申请税额减免需要写驾驶日记，用户可以通过FOURGUARD轻松下载记录，提高车辆管理的效率。种种优点使FOURGUARD在众多领域得到了应用。





随着IOTPLEX不断将FOURGUARD产品小型化、精确化，应用领域也越来越宽广。原本主要用于车辆的GPS位置追踪器已经在陆海空等各方面得到使用，以保护人身安全、防止物品失窃。不少意料之外的客户也纷纷订购产品，用来防止学龄前儿童和阿尔茨海默症老人走失、追踪银行运钞箱或高价自行车、跟踪江水潮汐研究浮标、追踪养蜂协会的蜂蜜桶等等。IOTPLEX从中看到了市场的丰富需求和扩张潜力，进一步加快研发。2016年，公司设立了企业附属研究所，根据客户要求提供量身定制的解决方案。经过不懈的努力，公司每年都能实现大幅增长。





IOTPLEX的下一个目标是将定位服务范围从户外扩大至室内。目前GPS位置管理服务无法穿透混凝土和铁板，很难在室内运用。IOTPLEX正利用近距离无线通讯技术，开发可把握造船厂、隧道等封闭空间内员工位置的方案，以保障产业安全、有效管理人力。正是由于这些连续不断的创新，IOTPLEX从后起之秀华丽转身为行业领头羊，获奖连连。





IOTPLEX坚持推出适用于实际生活各个领域的创新性定位服务，在GPS技术的基础上不断融入新技术、创造高附加值。随着公司在越来越多的国家受到关注，IOTPLEX在全球市场的成就备受瞩目。