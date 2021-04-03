欧盟发布一揽子减排计划 “碳关税”引发关注

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欧盟公布了设立“碳关税”的计划，这在全球尚属首次。这一计划的全称是“碳边界调整机制”，旨在向碳排放量高于欧盟商品的进口商品征税。由于这一概念类似关税，因此被称为“碳关税”。

该制度一直被认为是阻止气候变化最有效的手段，但由于适用对象广泛，有意见担忧有可能被滥用为设置贸易壁垒的借口。“碳关税”全面引入后，预计将对碳排放量较多的韩国出口企业构成不利因素。欧盟“碳关税”将对韩国产业界造成何种影响？我们又该如何应对？带着这些问题，今天，我们邀请到了全球经济研究所所长金大镐（音，김대호），与他一起做具体分析。





欧盟的碳边界调整机制简单来说就是对生产过程中的用碳量多于欧盟产品的他国进口产品以及进入欧盟后会排放更多二氧化碳的他国进口产品征税。这一机制最基本的宗旨是减少碳排放、保护环境。从更深层次来看，欧盟为了减少碳排放正实施非常严格的限制。20多年来，欧洲企业一直使用费用更高昂的方式转换能源、进行生产，但其他国家并不这样做，这就使欧盟企业处于相对不利的位置。欧洲企业的产品虽然碳排放更少、有助于空气净化，但价格更贵，逐步被市场淘汰。与此同时，碳排放更多的企业或国家的产品却受到欢迎，形成了一个悖论，因此“碳关税”背后的逻辑是，为了阻止这种情况，至少应该对出口到欧盟的商品征收关税。





欧盟委员会当地时间14日提出了名为“Fit for 55”的应对气候变化一揽子计划提案，目标是到2030年欧盟温室气体净排放量较1990年减少至少55%。欧盟此前发布了到2050年实现碳中和的计划。碳中和是指制定措施以抵消导致地球变暖的二氧化碳排放，实现零排放。这一揽子计划中最核心的就是设立“碳关税”。但是“碳关税”的适用对象大部分集中在韩国占据优势的出口产业，有可能对韩国经济造成打击。





欧盟计划从2026年起实施第一阶段的“碳关税”，征税对象为钢铁、铝、肥料等5类商品。在这些商品中，韩国钢铁在全球市场排名数一数二，大部分钢铁都在熔炉里炼成，碳排放量很大，若出口到欧洲将被征收极高的关税。问题还不止于钢铁，今后适用商品的范围将逐步扩大。像韩国这类制造业发达的国家、碳排放量较大的国家将面临直接性冲击。目前业界认为受影响较大的国家是中国、俄罗斯等，韩国的情况虽好于这些国家，但碳排放量在发达国家中仍然属于较多的，存在受冲击的可能性。





韩国政策性研究机构——对外经济政策研究院在最近发布的报告中也预测，“碳关税”全面引入将对韩国产业造成不小的打击。假设欧盟对所有领域产品征收每吨二氧化碳30欧元的费用，其效果相当于追征1.9%的关税，年费用将高达1.22万亿韩元。尽管如此，企业却无法单独进行应对。欧盟“碳关税”是向特定国家的商品类别征收，其性质类似于紧急进口限制措施，即向有可能对进口国产业造成巨大损失的一国商品统一设限，因此企业可以说是束手无策。





不仅钢铁和铝会受到直接影响，其他行业也不能掉以轻心，汽车行业尤其令人担忧。根据此次计划，从2035年起在欧盟登记的所有新车都应实现零排放，实际上是禁止在欧盟成员国销售柴油车。而根据现代汽车的目标，到2035年电动汽车占比仅为42%，这就要求企业加快应对步伐。更严重的是，并非只有欧盟计划征收“碳关税”，美国也宣布将从2025年起引入“碳关税”。





这是一个全球性趋势，欧盟只是先行一步。美国在特朗普政府时期退出了《巴黎协定》，但拜登当选总统后的第一天就申请重返。预计美国最快将于8月或9月初公布“碳关税”计划。在韩国出口中，美国占比远远高于欧盟，因此“碳关税”是我们必须克服的一大课题。其他国家也是如此，中国虽然目前并未考虑引入“碳关税”，但如果欧盟、美国都设立，中国基于相互主义原则，也不会不引入“碳关税”。从这一点来说，欧盟的“碳关税”可以说是奏响了通往低碳经济的序曲。





在这种情况下，韩国政府本月14日在“韩国版新政”2.0中添加了碳中和项目。政府去年公布了到2050年实现碳中和的目标，此次举动展现出持续、有效推进相关政策的决心。虽然时机略迟，但仍不失为一个鼓舞人心的消息。





“碳关税”只是一个开始，虽然眼下会带来压力，但政府已宣布到2050年实现碳中和，并正积极推动减排、挖掘新能源和可再生能源、建立碳排放权交易机制等。只要予以妥善应对，危机就有可能转化为机会。在这里希望韩国能够在气候危机的应对中领先，并掌握脱碳经济的主导权，实现道德和利益的两全。