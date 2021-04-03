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很久很久以前，在一个小山村里住着两个年轻人，

一个叫车石，另一个叫豆满。





他们俩性格非常不同

车石又善良又有礼貌，豆满却是个贪心的家伙 。





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车石到了深山里，

拿出斧头准备砍柴。





““好了，现在开工吧！”





背架很快就被车石砍下的柴装满了。

车石把柴火牢牢地绑在背架上，接着又把斧头绑上去……

但是手一滑，斧头掉到了湖水里。





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“砰”地一声，白胡子的老山神随着一股白色的烟气出现了，手里还拿着一把金斧头。





“这是你的斧头吗?”

“我的斧头不是这么贵重的金斧头。”





“那,这个银斧头是你的吗？”

“那个银斧头也不是我的，我的斧头是很旧的铁斧头。”





老山神觉得一点都不贪心的车石真是个好孩子。





“给，把这把金斧头和这把银斧头也拿走吧！”





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车石遇到山神并从山神那里得到了金斧头和银斧头的事情很快就在村子里传开了。

贪婪的豆满跑到车石家，

听了车石的故事后，又头也不回地跑回自己家。

他在仓库里胡乱找了一把斧头，就去上山了。





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豆满装模作样地砍了一会儿柴，就把斧头扔进了湖水里。





“哎呦，我的斧头！谁来帮我找找我的斧头啊……”





这时老山神出现了。





“这是你的斧头吗？”

“是的，这把金斧头就是我的。我还掉了一把银斧头在湖里，您没有看到吗？”





“你这个坏家伙！”

老山神很生气，大吼一声。





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贪心的豆满不仅没有得到金斧头和银斧头，连自己的铁斧头也丢了。

他哭着下了山。





豆满羞愧得头也抬不起来。

车石似乎知道他在想什么，紧紧地握住了他的手。