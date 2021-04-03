职业：演员

出生日期：1972年10月5日

出生地：首尔

身高：163cm

血型：A型

学历：成均馆大学影像学

出道：电视剧《黎明之瞳》（1991）





朴珠美1991年高中毕业后便得到机会参演电视剧，第二年她便参加了电视台的公招演员考试并通过，正式成为了演员。她还为学习、巩固演技而进入首尔艺术大学学习。朴珠美的笑容极具亲和力，被称为“笑容可掬的女人”，她担任韩亚航空形象代言人长达7年之久。2001年，她参演大热古装剧《女人天下》后结婚，并宣布暂退演艺圈，直至2011年才再次复出演戏。





主要代表作：

·电视剧：

《婚词离曲》（1、2季，2021）

《我的ID是江南美人》（2019）

《过来抱抱我》（2018）

《狱中花》（2016）

《Blood》（2015）

《江口的故事》（2014）

《大王的梦》（2012~2013）

《绅士的品格》（2012）

《相信爱情》（2011）

《女人天下》（2001~2002）

《学校》（2、3季，1999~2000）

《医道/许浚》（1999）

·电影

《出国》（2018）

《德惠翁主》（2016）

《被破坏的男人》（2010）





主要获奖经历：

第5届明星之夜韩国TOP STAR奖 TOP配角奖（2016）