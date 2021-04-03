《漫话国乐》 写在凌晨的一封信 / 青山里、冬至月 / 首阳山歌

韩国的传统音乐大体上分为正乐和民俗音乐。其中，正乐指在宫廷的仪式和宴会中演奏的音乐、读书人在厢房里欣赏的音乐等，一般被划分为皇家贵族等统治阶层的音乐。民俗音乐则是普通老百姓在日常生活中欣赏的音乐。





古时候因为阶级的不同，音乐风格也截然不同。正乐以家境宽裕且悠闲的贵族为对象，与民俗音乐相比，节奏比较缓慢，曲调优雅而深沉，特点是克制感情，不会把感情直接表露出来。





相反，民俗音乐节奏快，激发情绪，擅于表达感情，这是因为老百姓的生活很艰苦，每天为了生计疲于奔命，音乐无论是在农活儿还是生活中都给老百姓带去了慰藉与快乐。





今天的节目给大家带来了属于正乐的声乐曲：正歌。其实在快节奏的现代社会里，很少人会欣赏节奏缓慢的正歌，于是国乐家们为正歌做了一些新的尝试，比如在钢琴等西洋乐器的伴奏下演唱正歌、合唱等，为了让正歌亲近大众，作着不懈努力。





今天大家欣赏的是以新颖的表演形式演唱的正歌。首先是在钢琴的伴奏下演唱的女唱歌曲平弄。这首歌描写了有人向夜空中最闪烁的北斗七星许愿：难得与久违的情人见面，可时间飞快地逝去，但愿明晨能迟迟到来。

《写在凌晨的一封信》 / 赵义善（音）、玄琴-申智希（音）、钢琴-郑信惠（音）





《写在凌晨的一封信》 有一段描写这样的内容：

“启禀一、二、三、四、五、六、七位北斗七星，

禀告一个有些难以说出口的心愿。

久违思念的情人，

难得叙旧，还没说够，

天即将亮了，

但愿北斗七星派使者通知晨星，

今天千万别出来。”





女唱歌曲平弄本来是在伽倻琴、玄琴、大笒、小笒、奚琴、笛子等多种管弦乐器的伴奏下演唱的，这首歌只使用钢琴和玄琴两种乐器，因此其歌词更加深入人心。





正歌分为歌曲、时调和歌辞。歌曲指在管弦乐的伴奏下，以时调诗为歌词歌唱的传统声乐曲，与时调、歌辞相比具有更严格的表演形式。时调与歌辞则是大众化的音乐，伴奏乐器也比歌曲少很多，只需要大笒、奚琴或笛子，甚至只有长鼓一种乐器也能登台献艺。





接下来带大家欣赏的是两首时调。时调的表演形式比歌曲简单，音乐也比较短且单调。





朝鲜王朝中期以诗歌与音乐著称的艺妓黄真伊生前创作了很多时调，《青山里》是最具代表性的作品之一。

“青山里碧溪水啊，

莫夸易移去。

一到沧海不复返，

明月满空山，

暂休且去若何？”





在这里，碧溪水不仅指清澈的溪水，也意味着为了与黄真伊见面耍花招的王孙的名字。明月也一样，除了指明亮的月光，还意味着黄真伊的妓名。相传，碧溪水目睹高傲冷漠的黄真伊用两人的名字吟诵这首时调诗后大吃一惊，还从马上掉了下来。





时调《冬至月》也是黄真伊的作品，描写了无人陪伴的冬夜漫长又寂寞，情愿将冬夜截成两半，把一半藏起来，等以后与情人相会时再将其拉长，与情人共度。

《青山里》/ 李允珍（音）、笙簧-金秀妍（音）

《冬至月》 / 大笒-郑大锡、正歌乐团灵魂知己





说到首阳山，很多人会联想到伯夷和叔齐，他们是中国商纣王末期的小国孤竹国君主的两个儿子。相传，当孤竹国君主逝世，长子伯夷和三子叔齐互相让位，结果两人都离开孤竹国流亡国外。可后来两人在投奔周国的途中，得知周武王突袭商纣，他们想如果投奔周国等于违背仁义，就决心不吃周国的粮食。两人还隐居首阳山，在山上采摘薇菜等野菜来充饥，最终饿死在山上。后来，伯夷、叔齐忠臣不事二主的气节得到了后人的赞赏。不过歌辞《首阳山歌》虽然讲述两人的故事，却与气节毫无干系。

“采摘首阳山的薇菜，

钓渭水滨的鱼，

仪狄酿的酒，

李白的明月高挂滕王阁上，

张骞乘槎相约赴赏月”





引人注目的是，在这首歌辞中，中国历史人物等中国的名称纷纷登场，《首阳山歌》歌颂远离红尘，回归自然，向往与历史名人一起尽享风流，畅游世界。

《首阳山歌》/ 姜权珣