韩国代表团优势项目: 女子球类项目

日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
此次东京奥运会，韩国女子手球代表队及女子篮球代表队的成绩非常值得期待。女子手球队是奥运金牌得主，女子篮球队也曾在1984年洛杉矶奥运会上书写了银牌神话。此外，以世界级排球明星运动员金软景为代表的女子排球能否斩获奖牌也备受瞩目。令人遗憾的是，这些项目的男队全部无缘奥运会，因此女子球队也被寄予了更多的期望。
女子手球一直是奥运会韩国"孝女项目"。她们曾在1988年首尔奥运会和1992年巴塞罗那奥运会斩获金牌，在2004年雅典奥运会上获得银牌，给韩国民众带来了无数感动。但从那以后，女子手球成绩低迷，与奥运奖牌渐行渐远，球迷们对这个项目的关注度也随之下降。2016年虽然遗憾止步小组预选赛，但在2019年9月奥运亚洲区预选赛中以5战全胜、第一名的成绩出线，获得了前往东京的入场券，并且创下连续10次进军奥运的纪录。
韩国女子手球队在东京奥运手球分组中，与荷兰、黑山、安哥拉、挪威以及日本分在A组。有分析认为这一分组结果相对乐观，以韩国队实力来看，应该能够战胜安哥拉队及日本队，韩国队有望至少以小组第4名成绩打入8强。但如果作为小组第4进入8强赛，就需要与B组第一名展开争夺，因此只有在小组赛中战胜挪威队和荷兰队出线，才能期待获得奖牌。
韩国篮协通过公开招募为女篮代表队选拔教练和助理教练，被称为女篮界“传奇”的钱周媛和李美善最终胜出。钱周媛是韩国奥运团体球类项目史上第一位韩国籍女教练，她曾在2000年悉尼奥运会上带领韩国女篮挺进4强。
此次是韩国女篮时隔13年再次进军奥运，能否发挥出最佳实力，关键在于以WNBA球员朴智秀为中心的组织能力。世界排名第19位的韩国队在本届奥运会上与西班牙(第3位)、加拿大(第4位)、塞尔维亚(第8位)一起被分在了A组，最少要取得一场胜利，获得小组第三名才能进入8强。预计从小组赛开始她们就将面临艰难的征程。
1976年蒙特利尔奥运会上，韩国女排获得铜牌，为韩国团体球类项目斩获了史上第一枚奖牌。韩国女排的实力毋庸置疑，再加上此次还有“排球女皇”金软景加盟。金软景也是此次东京奥运会韩国代表团的开幕式旗手。对于几乎实现所有成就的金软景来说，奥运奖牌是她的未完成，因此势在必得。而对于国家队来说，有这样的顶级球星加盟，才会离获得奖牌更近一步。
直到去年为止，体育界对于韩国女排在东京奥运会上获得奖牌还持有乐观态度。但随着主力二传李多英和主力主攻李在英因为校园霸凌事件离开国家队，姜素辉也因伤退赛，有评价认为，韩国女排整体实力与里约奥运会相比还是具有相当差距的。
韩国队将在A组与东道主日本、塞尔维亚、巴西、肯尼亚、多米尼加共和国展开竞争。要想通过小组赛进入8强，至少要进入小组第4名。韩国代表队和金软景选手都表示通过小组赛是目前的第一目标。
东京奥运会女排决赛和铜牌争夺战将在奥运会全部日程的最后一天8月8日（闭幕日）进行，让我们一起期待各位选手凯旋而归。
2021-04-03
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