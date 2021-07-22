韩国代表团优势项目: 女子球类项目

1976年蒙特利尔奥运会上，韩国女排获得铜牌，为韩国团体球类项目斩获了史上第一枚奖牌。韩国女排的实力毋庸置疑，再加上此次还有“排球女皇”金软景加盟。金软景也是此次东京奥运会韩国代表团的开幕式旗手。对于几乎实现所有成就的金软景来说，奥运奖牌是她的未完成，因此势在必得。而对于国家队来说，有这样的顶级球星加盟，才会离获得奖牌更近一步。

直到去年为止，体育界对于韩国女排在东京奥运会上获得奖牌还持有乐观态度。但随着主力二传李多英和主力主攻李在英因为校园霸凌事件离开国家队，姜素辉也因伤退赛，有评价认为，韩国女排整体实力与里约奥运会相比还是具有相当差距的。

韩国队将在A组与东道主日本、塞尔维亚、巴西、肯尼亚、多米尼加共和国展开竞争。要想通过小组赛进入8强，至少要进入小组第4名。韩国代表队和金软景选手都表示通过小组赛是目前的第一目标。

东京奥运会女排决赛和铜牌争夺战将在奥运会全部日程的最后一天8月8日（闭幕日）进行，让我们一起期待各位选手凯旋而归。