ⓒ Getty Images Bank

韩国国家情报院最近在国会情报委员会会议上表示，原子力研究院等国家主要研究机构遭到了北韩黑客组织的攻击。对此，北韩通过对外宣传媒体立即反驳称，这是荒唐无稽的谋略。其实，北韩经常对韩国发起黑客攻击，且其技术在不断进化和发展，因此追查幕后黑手并非易事。





黑客行动是一种网络犯罪行为。最近，世界各国通过互联网等计算机通信网登载信息，因此黑客组织想方设法入侵网站窃取信息或改变程序流程，并持续进行监测。北韩在国家层面有组织地培养黑客，并以世界各国为对象发起网络攻击。据国家情报院分析，韩国公共机构遭到的网络攻击中，90%以上是由北韩所为。初期进行的分布式拒绝服务攻击仅导致公共机构网站瘫痪，但是随着技术的进化和发展，如今通过植入恶意代码等多种多样的方式窃取各种信息和重要数据，因此韩国必须进一步加强网络安全工作。





北韩于1986年创立旨在培养计算机专业人才的“指挥自动化大学”，即现在的“金一军事大学”，之后成立网络战部队，队员总数通过多次扩编增加到6800多人。目前，世界各国军队组织都在加强网络安全保障，提升网络安全防护能力，但是北韩却将重点放在网络攻击上。在北韩的立场上，培养黑客不需投入巨额资金，但能取得较大成效。北韩更看重的是，能在远距离使敌国后方陷入困境。此外，北韩还通过黑客组织进行网络攻击，窃取外汇资金。





北韩的黑客从小开始就在国家管理下培养成具备全球顶级网络攻击能力的网络战士，执行网络相关任务。北韩通过选拔少年英才进行高强度培训的方式培养黑客。具体来说，北韩从英才教育机构“第一中学”选出对计算机具有天赋的学生后，将他们保送到金星第一高等学校或金星第二高等学校的计算机专业班接受深化教育，然后再把成绩突出的学生保送到计算机科学学院，培养成理论与务实兼备的网络专家。其中，成绩在上游的学生进入北韩人民军总参谋部下属金一军事大学接受特殊课程，培养成网络战士。此外，北韩的网络战士还到俄罗斯或中国留学，之后被派到网络战部队展开活动。由此可见，北韩的网络战士无不具备强大的网络攻击能力。





据悉，北韩由侦察总局负责谍报战、黑客培养、网络袭击等相关活动和事务。2009年，北韩将劳动党作战部和人民武力部侦察局合并扩编为侦察总局。侦察总局由6个局组成，其中海外情报局被认为是负责黑客攻击的单位。由于北韩以小组形式运营许多黑客组织，且手法与一般黑客组织大同小异，因此难以追查到幕后黑手。北韩黑客组织的名称较为特别，最著名的是“Kimsuky”。据悉，“Kimsuky”负责全球情报收集任务，主要针对韩国、美国、日本的外交政策和国家机密展开网络攻击。此外，名为“Lazarus”的北韩黑客组织主要以获取金钱收益为目的，像似一般民间黑客般对海外金融机构展开网络攻击，试图以非法集资犯罪手段获取外汇。最具代表性的是2016年对孟加拉国央行巨款被盗事件、波兰金融监督管理局资金被盗事件和2018年智利银行信用卡附属资料被盗事件。





今年2月，美国司法部起诉3名北韩黑客，指控他们从全球多家银行和企业窃取超过13亿美元的现金和虚拟货币，并在起诉书中称，这3名黑客分子隶属于北韩人民军侦察总局。另外，联合国安理会下属对北韩制裁委员会专家小组于今年年初发布的一份报告中指出，2019年至2020年11月，北韩发动黑客攻击盗取了价值3.164亿美元的虚拟货币，其用途是核导研发资金，并表示北韩的黑客组织将会以金融机构和虚拟货币交易平台为对象继续进行网络攻击。





今后，北韩有可能进一步加大网络攻击的频率和力度，其原因在于能以此取得较大的成效。在美国主导下通过的安理会对北韩制裁决议未能得到解除的情况下，北韩像似不会放弃能够窃取外汇资金的网络攻击。对北韩来说，黑客不仅是捍卫国家的军人，也是窃取外汇资金的工具。因此，北韩就核问题与美国进行博弈的过程中宣称已完成核武力建设，并为缓解当前的经济危机，以外国金融机构和虚拟货币交易平台为对象进行网络攻击，盗取外汇资金。在此情况下，韩国等世界主要国家必须致力于提高应对北韩黑客攻击的能力，并通过外交手段迫使北韩慎重其事，停止一切网络犯罪活动。





不论如何，国际社会必须联手应对网络犯罪，为防止重要数据文件丢失和遭受更大的经济损失作出不懈努力。