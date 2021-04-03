北韩文学作品中关于狐狸的故事

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今年年初在北韩电视上播出的三维动画片《强弩打败恶魔》获得极大好评，美联社也表示该作品以高水平的三维动画制作技法讲述了流传于韩半岛的九尾狐传说，对作品给予了高度评价。《强弩打败恶魔》以韩国人熟知的九尾狐为主题，作品中的恶魔就是九尾狐。2019年5月开始历时1年3个月完成的《强弩打败恶魔》大都被解析为北韩借此表现出克服国际制裁等当前诸多困难的强烈意志，并将九尾狐形象地比喻为对北韩采取制裁措施的国际社会。





九尾狐是东亚地区神话传说中的神异动物。九尾狐顾名思义是有九条尾巴的狐仙，且有着凶恶残暴的一面，因此经常成为消暑特别节目的女主人公。关于狐狸的最早记录出自中国古代文献《山海经》。相传，狐狸拥有神力，通过修炼能生出更多尾巴，生出九条尾巴可升天辅佐玉皇大帝，面白金毛九尾狐能带来祥瑞和繁荣昌盛。但是导致殷商灭亡的妲己或为九尾狐化身的传说流传后，九尾狐被比喻成年轻貌美、魅术祸人的女人。在韩国，九尾狐也具有多种形象。九尾狐为幻化成人魅惑男性，但也具有吃动物肝脏、吸食男人阳气，且非常狡猾的妖女形象。而在日本，九尾狐仍留有神灵形象，目前还有崇拜女狐的神社。总之，在东亚地区，九尾狐具有魅惑男人、阴险狡猾、夺人性命，或是崇拜信仰的对象等多种形象。





韩民族认为九尾狐阴险狡诈、夺人性命，因此南北韩在冷战时期曾相互称对方为狐狸。20世纪70年代，《机灵将军》是韩国最具代表性的反共电影。这部电影将北韩劳动党和人民军干部等共产主义者描绘成“红狐狸”，将士兵和间谍描绘成“豺狼”，并将狐狸和豺狼描绘得阴险狡猾、极其残忍，以激起民众对北韩的敌对情绪。北韩则将韩国比喻为崇尚资本主义与帝国主义的“狐狸”和“豺狼”。记载朝鲜王朝25代国王、472年历史的 《朝鲜王朝实录》里有不少关于狐狸的记录，且将阴险奸诈的人比喻成狐狸。因此，南北韩互称对方为狐狸，可以说源于这种传统习俗文化。





在现代社会，媒体反映当代人的思想和价值观念，因此对古典或流传下来的故事进行形式多样的加工和改造，而在传统故事里登场的狐狸是可进行加工改造且富有魅力的动物。在韩国，以民间狐狸故事为题材制作电影、动画片和连环画时大都发挥丰富的想象力，以多样的形式和内容进行再创作，但是北韩有所不同。在北韩的电视剧和电影里，狐狸大都被刻画成资本主义者、帝国主义者、利己主义者或挑拨离间的人。北韩将文化内容产业的重点放在思想素养上，而且一开始就将狐狸刻画成敌对势力等必须铲除的对象，因此一直保持其形象不变，不然会让民众产生混淆。





有关于此，我们从北韩集大成的《朝鲜民画集》中可以了解到北韩选择社会共享古典作品的标准和方法。北韩从20世纪80年代开始，大约用30年的时间将神话传说集大成。北韩在其集大成的《朝鲜民画集》中融入阶级观念和社会主义理念，删除了过于幻想、不切实际和恐怖的内容。目前，北韩允许创作不久的未来有可能实现的科幻作品，但是仍要排除令人恐惧的内容。总之，北韩在改编古典小说和神话传说时，都会删除紧张、惊险、刺激的内容，强调阶级观念和社会主义理念。





北韩未能将在韩半岛流传千百年的传说故事原原本本地传下去是令人惋惜的事情，因此我们希望北韩能够重视原著的时代特征和精神内蕴，与韩国共享故事的乐趣和祖先的智慧。