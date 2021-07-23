10. 韩国代表团优势项目：体操、游泳

体操项目共有18枚奖牌，分别为男子竞技体操8枚、女子竞技体操6枚、艺术体操和蹦床各2枚。韩国在历届奥运会体操项目上共摘得1枚金牌、4枚银牌和4枚铜牌。

男子竞技体操包括6个单项，分别是自由体操、鞍马、吊环、跳马、双杠、单杠。根据评分方式又分为8个项目，分别是按照6个单项总成绩进行国家排名的团体赛、综合6个单项成绩评选世界最优秀选手的个人全能赛、评选各个单项最优秀选手的个人单项赛。

女子竞技体操包括4个项目，分别是跳马、平衡木、高低杠和自由体操，同样分为团体赛、个人全能赛和个人单项赛。 按照世界锦标赛的排名，男女团体赛各有12个国家参加。韩国男子体操在2019年世界锦标赛中排名第9，从1992年巴塞罗那奥运会起连续8次出战。在男子团体赛中，预计中国和日本将围绕金牌展开争夺。女子团体赛方面，美国料将占据优势。