10. 韩国代表团优势项目：体操、游泳

日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
# 朴泰桓接班人黄善宇
#父女先后挑战奥运会奖牌：传奇体操选手吕洪哲之女吕瑞贞
体操项目共有18枚奖牌，分别为男子竞技体操8枚、女子竞技体操6枚、艺术体操和蹦床各2枚。韩国在历届奥运会体操项目上共摘得1枚金牌、4枚银牌和4枚铜牌。
男子竞技体操包括6个单项，分别是自由体操、鞍马、吊环、跳马、双杠、单杠。根据评分方式又分为8个项目，分别是按照6个单项总成绩进行国家排名的团体赛、综合6个单项成绩评选世界最优秀选手的个人全能赛、评选各个单项最优秀选手的个人单项赛。
女子竞技体操包括4个项目，分别是跳马、平衡木、高低杠和自由体操，同样分为团体赛、个人全能赛和个人单项赛。 按照世界锦标赛的排名，男女团体赛各有12个国家参加。韩国男子体操在2019年世界锦标赛中排名第9，从1992年巴塞罗那奥运会起连续8次出战。在男子团体赛中，预计中国和日本将围绕金牌展开争夺。女子团体赛方面，美国料将占据优势。
在代表选手选拔赛中名列前三的柳成贤、李俊镐（音译， LEE JUNHO）、金韩率成为首批入选韩国男子竞技体操团体赛的队员。韩国男子竞技体操的代名词——杨鹤善选手在历经艰辛之后也将登上东京奥运会的舞台。伦敦奥运会后，杨鹤善跟腱和腘绳肌负伤，与里约奥运会失之交臂。杨鹤善在代表选手选拔赛中也因腘绳肌受伤未能正常发挥技术。不过体操协会竞技能力提升委员会提出，只要杨鹤善能证明具备展现以其姓名命名的技术的能力，仍将予以选拔。此后，杨鹤善在镇川选手村展开技术训练，并将训练视频寄给委员会，最终加入代表队。另外，跳马排名世界第一的韩国选手申在焕获得了东京奥运会个人赛入场券，他将向跳马项目的奖牌发起挑战。
女子竞技体操方面，李允瑞（音译，LEE Yunseo）和吕瑞贞（音译，YEO SEOJEONG）将亮相奥运会个人赛。吕瑞贞的父亲、KBS体操解说委员吕洪哲曾在1996年亚特兰大奥运会上获得男子跳马银牌，父女先后冲击奥运会奖牌，令人期待。韩国没有选手入围艺术体操和蹦床项目。
包括游泳、跳水、花样游泳、水球等在内，本届奥运会的水上项目共有49枚金牌，较2016年里约热内卢奥运会多出3枚。这也使水上项目以1枚的优势超过田径，成为本届奥运会金牌数最多的项目。
不过韩国可以说并无希望摘金。韩国在历届奥运会水上项目中总共只获得过1枚金牌、3枚银牌，均由朴泰桓摘得。在东京奥运会上，韩国游泳选手金瑞英、黄善宇，跳水选手禹贺蓝（音译，WOO Haram）将挑战奖牌。尤其值得关注的是金瑞英，她虽然具备参加100米自由泳、200米自由泳、100米蝶泳和200米蝶泳4个小项的资格，但为了获奖可能性较高的200米个人混合泳，果断放弃了其他项目的入场券。分析认为，只要金瑞英能够游出个人最高纪录2分8秒34的成绩，完全有可能获得奖牌。
将与女排选手金软景共同担任开幕式韩国代表团旗手的黄善宇素有“朴泰桓接班人”之称，他是男子200米自由泳项目世界青年纪录的保持者，成绩为1分44秒96。这一成绩若放在2016年里约热内卢奥运会，则仅次于冠军孙杨的1分44秒65。不仅如此，即使在2021年该纪录也足以进入世界前五，这意味着黄善宇入围决赛的可能性极高。最近1年间，黄善宇势如破竹、不断刷新纪录，令外界期待他能摘得奥运会奖牌。
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