K-POP带动粉丝产业迅速增长

ⓒBig Hit Entertainment

随着K-POP在全球范围内的人气持续，有意见认为韩国应从产业角度出发，培育可主导以粉丝圈为基础的新产业“粉丝产业”（Fandustry）的实力和基础。受到防弹少年团全球性人气的推动，韩国国内已出现了多家以粉丝为基础的初创企业，增长十分迅速。





“粉丝产业”是粉丝（Fan）和产业（Industry）合成的新造词，指以粉丝为基础的产业。粉丝圈从广义上指强烈喜爱特定人物或领域的人群及文化现象，一般用于指歌手、演员、体育明星的粉丝群体。最近随着粉丝圈的文化影响力持续扩大，还形成了“粉丝圈文化”的概念。K-POP组合防弹少年团可以说是以粉丝为基础将人气扩散至全球的典型案例。





粉丝产业以“粉丝消费”为基础，粉丝消费的主要动力是明星而非品质、价格等一般标准。粉丝消费的形式十分丰富，包括内容消费、周边产品、粉丝俱乐部活动、线上演唱会、粉丝社区平台等。最近这类消费甚至从以明星为中心的演唱会及音源销售逐步发展为以消费者为中心的结构，即粉丝直接生产内容并进行二次供给。





粉丝产业这一概念起源于K-POP最明显的特点之一“粉丝文化”，因此国内粉丝产业十分活跃、增长迅速。根据韩国国际交流财团的数据，截至2020年9月，全球共有2000个韩流爱好者团体，韩流粉丝人数超过1亿人，相关市场规模达到8万亿韩元。





粉丝产业初创企业也与全球性的韩流热潮共同发展，尤为突出的当属粉丝圈平台。例如粉丝平台企业Hanteo环球去年推出的名为“Whosfan”应用程序已有超过600万注册会员，月均活跃用户人数达到250万。创立仅2年的平台企业“Starplay”也已拥有450万会员。此外，AMP运营的偶像周边海外销售平台“Duckzill”也发展迅速。该平台销售根据粉丝们的创意生产的周边产品，目前服务对象来自82个国家，商品达3500余种，用户超过70万。该产业被看好具备在新冠疫情结束后快速增长的潜力，吸引了不少投资者。





防弹少年团对粉丝产业的贡献不言而喻，他们不仅已成为世界级明星，人气还在进一步上升。美国公告牌20日公布的最新排名显示，防弹少年团击败奥利维亚∙罗德里戈，登上百大艺人榜榜首。这主要受到了新歌《Permission to Dance》登顶百强单曲榜的影响。





分析指出，粉丝产业将伴随防弹少年团等韩流明星进一步发展，有必要出台政策，将该产业培育为新增长动力产业。