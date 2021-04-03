韩日首脑会谈计划落空

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韩国总统文在寅决定不在奥运期间访问日本，与日本首相菅义伟的首次面对面首脑会谈也由此落空。





青瓦台国民沟通首席秘书朴洙贤19日表示，虽然韩日双方进行了有意义的协商，但不足以举行首脑会谈，综合其他各类情况进行考虑后做出了该决定。朴洙贤所说的“其他各类情况”包括日本驻韩国大使馆总括公使相马弘尚的不当发言、日本主张对独岛主权等。





文在寅与去年9月就任的菅义伟以通话、视频多边峰会等方式进行过沟通，但是尚未面对面探讨过韩日间有待解决的问题。今年6月在英国康沃尔郡举行的七国集团（G7）峰会上，两国首脑也仅进行了简短的对话。





文在寅此前对与日本展开对话以改善韩日关系表现出相当大的决心，因此外界曾期待两国有望借东京奥运会契机举行首脑会谈，寻找改善韩日关系的突破口。





此次会谈落空的主要原因是双方围绕会谈的巨大意见分歧、相马弘尚的不当发言和日方在该问题上毫无诚意的应对。相马弘尚使用涉及性行为的露骨表述来描述文在寅为改善韩日关系所作出的努力与日本的意愿毫无关系、属于单方面诉求。对此，韩国外交部十分罕见地公开召见相马弘尚并提出抗议。日本也先后通过驻韩大使、官房长官对此事表示遗憾，但是并未果断履行更换公使等负责任的后续措施。与此同时，双方的协商也未能取得令人满意的结果。日本并未完全接受韩国提出的“举办首脑会谈、得出实质性成果”的要求。韩国希望首脑会谈能够切实探讨核心问题、在改善两国关系方面取得实质性进展，但是日本却试图将首脑会谈局限在礼节性、形式性的水平上。日方还将首脑会谈有关信息透露给本国媒体，致使出现首脑会谈已成定局的报道。





由于未来较长一段时间内并无类似东京奥运会的良好契机，韩日关系的改善料难取得实质性进展。更令人忧虑的是，日本对改善韩日关系的态度并无变化。相马弘尚的言论包含了外交礼节决不允许的表述，日本也对此表示遗憾并称将采取后续措施，然而这种表态并未迅速转化为行动，可见日本政府的实际想法也并无二致。日本还在《防卫白皮书》中反复主张对独岛主权，不断就相关问题进行挑衅。本月20日在东京举行的韩日副外长会谈上，日方也依然坚持这一立场。