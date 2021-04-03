韩国各地连日遭遇高温

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韩国各地连续多日发布高温警报，时间早于往年。分析指出，不排除今年超过2018年，成为有史以来最热夏季的可能性。





随着韩半岛被热气笼罩、高温气候持续，电力需求也随之骤增，引发了电力供给不足的担忧。为确保供电，韩国政府决定提前投入完成检修的3座核电站。





6月下旬至7月中旬往往是韩国的梅雨季，但今年梅雨季却很短暂，导致炎热天气更为突出。不过气象厅表示，2018年酷暑是热穹顶现象和热气流同时长时间、持续积累所造成的。虽然目前热气流同样在大气上层积累，但是仅依靠现有资料尚无法判断是否会造成长期影响。但气象厅也强调，可以确定的是热气流并不弱，因此需要格外注意。气象厅还表示，本月20日以前的酷暑天气为热气流暂时增强所致，20日以后受到巨大高气压带的持续影响，酷暑将进一步加剧。





热穹顶是指在地面10公里以内上空生成的高气压带停滞不动，形成半球形的“热膜”，热空气在其中不断积聚，导致酷暑天气。巨大的北太平洋高气压气团生成后，上层叠加高温干燥的青藏高气压，形成热穹顶，导致包括韩半岛在内的东北亚地区酷暑天气持续。





最近，高温和热带夜（夜间最低气温超过25摄氏度）逐渐频繁，程度也日趋严重。1973年至2020年的48年间，年均酷暑天数为10.1天，但是2011年至2020年增至14天。同一时期，热带夜也从年均5.7天增至9天。其中2018年的酷暑天数达到31天，为历年最多。热带夜也达到16.6天，为历年第二。





随着高温的持续，电力供应问题受到关注。空调的大量使用导致电力需求激增，且主要集中在白天。目前电力供应尚未出现差池。以本月21日为准，供应预备电力为7千兆瓦（GW），预备率为7.6%。电力部门表示，预备电力超过5.5千兆瓦即属正常状态。不过分析指出，若要应对发电机故障、异常高温等突发情况，预备电力和预备率应分别超过10千兆瓦和10%，这意味着电力供应情况并不理想。对此，今年夏季时隔8年启动电力供需紧急状态响应机制的可能性大幅上升。政府在进一步确保8.8千兆瓦预备电力的同时，已要求主要企业调节用电量。