地球的另一种宝藏—绿色垃圾

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：刘岩（延南世界村中心中心长）





随着人们的物质生活越来越丰富，垃圾的分离处理逐渐成为一个重要话题。悉闻近日有中国主要媒体前来韩国拍摄有关大型垃圾分类处理制度的节目，本期节目有请首尔延南世界村中心的刘岩中心长为我们介绍一下相关情况。









南：请跟我们的听友们打个招呼，好吗？

刘：《韩国万象》的听众朋友们，大家好，我们又见面了，我是首尔延南世界村中心的刘岩。

南：垃圾在以前不过就是我们生活当中一个不太被重视的事情，但现在已经成为受到整个韩国社会关注的大问题了。你觉得为什么会这样呢？

刘：我觉得随着经济发展，人们对物质的欲望增加，购物便利性的提高，也造成人们可轻而易举地得到很多东西，而且各种物品更新换代频繁，包装也变得越来越精致华丽而且复杂，这些都造成了不必要的浪费，变相造成垃圾的增多。疫情中叫外卖的增加，也造成了大量垃圾。









南：听说近来有中国媒体到韩国拍摄有关垃圾分类方面的节目，能介绍一下情况吗？

刘：处理大型垃圾对每个国家来说都是个难题。今年上半年，中国的一家电视台曾来到了我们首尔麻浦区，拍摄了如何申请排放大型垃圾的报道。在韩国，人们搬家或者需要丢弃大型垃圾时，需要提前申告，提交相应的费用，然后政府的专门部门就会来处理这些排放的垃圾。大家都非常了解这个流程。

南：作为首尔居民，你觉得韩国的垃圾分类做得怎样？有什么独特的地方吗？

刘：垃圾分类处理在韩国实施很久，并成了一个常态。比如在大型比赛现场或公园绿地，活动后大家都会自觉地把自己的垃圾带走，人们对垃圾分类已经有了一定的认知水平。而且，相对生活水平高的首尔江南区做得相对好一些。我的同事每次在办公室分类处理垃圾时，每个瓶子、罐子都会洗得特别干净，甚至上面贴的塑料标签都会拿掉，然后再扔到分类垃圾桶里。在韩国，如果违反规定会罚款，过去是10万韩币，以后据说要增加到30万韩币。









南：世界村中心针对外国人的环保教育也很努力，能介绍一下你们的教育活动和计划吗？

刘：我们针对在韩外国人开设了“绿色环保”的教育项目”，一方面让大家提高环保意识，一方面让大家从小事做起，把有用的垃圾变废为宝。8月初我们会请专业讲师，为大家讲具体讲解垃圾的分类方法和排放处理方法等。帮助大家养成好习惯，尤其是下一代，让他们从小养成环保的生活习惯。因为环保不是一个地区一群人的事情，需要全世界人共同努力！

南：怎么能参加你们组织的环保活动呢？多文化家庭和他们的子女是否也能参加啊？

刘：我们随时欢迎大家参加，参加可通过中心网站或加入中心微信群等方式随时获得报名的方法或信息。（图片来自嘉宾）



