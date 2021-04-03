ⓒ Getty Images Bank

夏季是是脱发发病率的高峰期，这和强烈的紫外线照射、睡眠不足、精神压力大、饮食结构不合理等众多因素有关，对于有脱发问题的人们来说，应该提前做好脱发的夏季预防措施，以免脱发问题加重。

首先，应避免夏季强烈阳光和紫外线照射。夏季眼光强烈，紫外线直射头部，热辐射对人体头部皮肤产生很强的刺激，造成头发的损伤脱落。因此，夏季除了要做好皮肤的防晒，还要做好头发的防晒。在阳光猛烈的时候，尽量不要出门。外出活动时，最好带遮阳伞或者帽子，防止紫外线对头发的伤害。过度的日晒也会使头发变枯黄，头皮晒伤。

另外，要重视饮食调养，增加营养摄入。头发的生长、代谢和饮食有着很大的关系，应合理调节饮食，注意荤素搭配，营养平衡。夏季人们容易食欲不振，需要补充足够的蛋白质和微量元素以保证身体的营养。蛋白质是生成和营养头发所必需的重要物质，但由于天气闷热，人们喜欢清淡的食物，肉类食物摄取相对减少。如果人体的蛋白质供给不足，头发就容易脱落。所以适宜多吃鱼、蛋、奶、豆等富含蛋白质的食物，此外，多吃新鲜蔬菜和水果等富含维生素的食物，要少吃甜食、多脂类食品、冷饮等生冷刺激性食品。过多吃甜食、脂肪，会使体内血液偏于酸性而导致头发干燥、变黄。

还要保持良好的心情和充足的睡眠，做好日常护理。做到夏燥心不躁，这样心静自然凉，安全度夏。要经常洗澡、洗头，保持头皮和头发干爽、清洁、卫生，洗发时要选择天然无刺激的洗发剂，避免用凉水洗头，并用手指按摩头皮。另外，人在夏季睡眠时间相对其他季节要少，睡眠不足会导致内分泌失调，从而引起脱发。保证充足睡眠，每天睡眠时间不少于6小时。还要避免过度疲劳，适度调节情绪，缓解精神压力，保持愉悦心情。

最后，海边游泳需戴游泳帽。如果要到海边游泳，更要注意保护头发。如果头发上沾有海水中的盐分，更能吸收阳光中的紫外线，使头发受损伤的程度增强好几倍。可事先在头发上涂适量的发油，以保护头发，还应戴不透水的游泳帽，并且游泳后一定要将头发清洗干净。





（文中窍门来自彭*哲听友）