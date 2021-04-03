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7月2日，联合国贸易和发展会议（UNCTAD：简称联合国贸发会议）在第68届贸易和发展理事会会议中通过韩国地位变更案，将韩国从亚洲、非洲地区发展中国家所在的A组，分类至美国、英国、日本等发达国家所在的B组，正式将韩国认定为发达国家。据悉，195个成员国对此均未提出反对意见，这也是1964年联合国贸发会议成立以来，首次对成员国的地位进行变更。





据分析，此次韩国地位的提升得力于经济规模的迅猛发展和国际地位的提高。据国际货币基金组织（IMF）的数据，韩国2020年的国内生产总值（GDP）为1.5512万亿美元，在世界上排名第10位。根据世界贸易组织（WTO）的数据，2020年韩国的总出口额为5125亿美元，排在世界第7位。2020年人均国民总收入为31497美元，领先G7成员国意大利，居世界第26位。





韩国在20世纪短短几十年的时间里实现了经济的飞腾发展， 这在世界范围内可是史无前例的。韩国从韩国战争的废墟中傲然崛起可以归功于60年代制定的以出口为导向的经济发展计划、88首尔奥运会的成功主办、1996年加入经合组织（OECD）以及韩国人的刻苦勤奋与团结精神。随着韩国的出口业绩爆发性的增长，人均国民总收入从1953年的67美元到2018年首次突破3万美元，达32730美元，创造了全世界都惊叹不已的“汉江奇迹”。





对于联合国贸发会议正式认定韩国为发达国家一事，韩国举国上下都为之欢欣鼓舞，因为这是值得全体国民深感自豪的事情。文在寅总统也在国务会议上指出，韩国作为发达国家，今后将承担相应的国际责任，积极发挥作用。