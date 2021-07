防弹少年团7月末出演BBC广播节目《Live Lounge》

ⓒ Big Hit Music

防弹少年团(以下BTS)将出演BBC人气广播节目《Live Lounge》。





近日,BBC广播节目《Live Lounge》通过官方主页宣布:“‘21世纪流行乐坛最具代表性的艺人’BTS将于27日首次做客《Live Lounge》!”





据悉,届时BTS将演唱去年8月发行的第一首英文单曲《Dynamite》与新曲《Permission to Dance》,并翻唱“吹牛老爹”肖恩•库姆斯与费斯•埃文斯合作的《I’ll Be Missing You》,此次BTS将怎样重新诠释《I’ll Be Missing You》备受期待。在节目中,BTS除了表演以外,还将接受主持人的视频采访。





《Live Lounge》是英国乃至全球深受歌迷喜爱的电台秀,邀请全球著名艺人在节目中表演与翻唱,此前喷火战机乐队、艾莉西亚•凯斯、哈里•斯泰尔斯、泰勒•斯威夫特等艺人皆有做客。





《Live Lounge》主持人阿黛尔•罗伯茨表示:“BTS在近些年来打破了很多纪录与界限,这次终于要请来这支世界顶级组合了,实在感到激动!”





BTS出演的《Live Lounge》将于27日通过节目与YouTube公开,28日还将通过BBC One与BBC iPlayer播出。