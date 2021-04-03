基于人工智能技术提供多项服务——韩国“ESTsoft”公司

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韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进 韩国“ESTsoft”公司，这是一家基于人工智能技术提供服务的企业。让我们与公司代表郑翔元（音，정상원）先生来聊一聊他们的公司。





ESTsoft凭借AL Zip、AL Yac、AL Toolbar等AL系列软件闻名，2016年公司重新定位为人工智能企业。带领这次改革的正是郑翔元代表。他的履历有些特别，从首尔大学数学系毕业后，1998年以兵役特例人员的身份进入“ESTsoft”，17年后成为公司代表。从新入职员起步、最后成为公司代表的例子时有所闻，但是像郑翔元这种情况却十分罕见，书写了兵役特例人员的成功神话。在韩国因“AlphaGo”掀起人工智能热潮之前，郑翔元就已经将人工智能视作“ESTsoft”的未来增长动力，在他看来，人工智能技术并非未来技术，而是正在改变我们生活的、能够切实感受到的技术。





“ESTsoft”按照视觉、语言、金融、安全四大主题研究人工智能技术，并应用到多项业务中。公司在视觉领域的人工智能技术新业务是虚拟人。简单来说，虚拟人是用电脑图像制作的“假人”，根据人们对国籍、种族、外貌、性格等的不同喜好制作而成，其中有一些已成为比真人更受欢迎的模特和网红。“ESTsoft”最近推出的人工智能虚拟人主播引发了热议，接下来他们计划开发人工智能讲师，将虚拟人技术的应用领域从营销、电视进一步扩大至教育。“ESTsoft”还利用这种视觉技术推出了虚拟眼镜试戴应用程序“ROUNZ”，用户可以不受地点和时间的限制，在线上选购眼镜。





“ESTsoft”还推出了结合人工智能技术的安全产品。公司开发出经过自动深度学习大量数据、可发现并处理恶意代码的技术，并运用到安全解决方案中。韩国国防科学研究所、韩国电子通信研究院等多家重视网络安全的主要机构均引入了这项解决方案。此外，“ESTsoft”还在人工智能技术、大数据的基础上不断推出与搜索、金融、游戏等有关的创新技术。





“ESTsoft”在研发方面倾注了格外的努力。2017年公司设立附属人工智能研究所，从2019年起每年举办自主策划的人工智能技术大会。在进行大胆研发投资、寻找新增长动力的过程中，公司的收益性曾经恶化。不过从数年前开始，销售额持续增长，证明了“ESTsoft”创新之路的正确性，未来他们将继续坚定前行。





“ESTsoft”不满足于掌握国内软件市场，通过大胆创新，公司的服务为我们的生活带来了更多便利，未来他们将朝着人工智能技术最佳服务企业这一目标勇往直前。