韩国中小企业今年上半年出口额创半年度新高

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今年上半年韩国中小企业出口额创下了有关统计实施以来的半年度最高纪录。中小风险企业部21日发布的“上半年中小企业出口动向”调查结果显示，上半年中小企业出口额为565亿美元，同比增长21.5%。第二季度出口额也创下历年单季度新高。最近德尔塔变异毒株导致新冠疫情再度扩散，这则新闻可谓是时隔许久的好消息。疫情当下，韩国中小企业如何创造了亮眼的出口成绩？面对依然严峻的形势，他们又需要何种扶持政策？今天，我们邀请到了美中产业经济研究所所长赵容瓒（音，조용찬），与他一起探讨这些问题。





今年上半年中小企业的出口额达到565亿美元，完全恢复到新冠疫情前的水平。中小企业的单月出口额也从去年11月起连续8个月增长。占据总体出口50%以上的20类商品是拉动中小企业出口的主要力量，增幅高达27%。其中新冠防疫产品毫无疑问是最大功臣。采用PCR检测、快速抗原检测等方法的新冠快速检测试剂已经出口到180个国家，带动医药品出口额大增225%，接近20亿美元。另外，电动汽车在全球进一步普及，汽车零部件出口也随之增长26%，达到21亿美元。半导体的出口额以大中华地区为中心增长超过45%，达到15亿美元。按照出口对象国来看，对占据出口额约7成的10个主要国家的出口增长19.4%，其中对美国、德国出口创下历年新高。





在总体出口大增的同时，线上出口增幅也出现了爆发式增长。上半年线上出口同比猛增101%，已达到去年全年出口额的77%。其中化妆品、服装等韩流有关消费品占比相当高。中小企业在各领域的出口能够实现均衡增长，原因在于上半年主要国家经济复苏的推动。





虽然中小企业正逐步走出新冠疫情的阴影，但这一过程十分艰辛。在摆脱危机的过程中，负债也不可避免地增多。韩国银行20日的数据显示，截至今年3月底，中小企业在各类金融机构的贷款较一年前增长12.8%，而同一时期，大企业和家庭负债则分别增长7%和9.5%，危机还远未结束。目前基准利率上调基本已成定局，今后中小企业的利息负担势必加重。此外，最近防疫级别上调至最高阶段，经济活动的萎缩也将无法避免。





在过去的1年6个月间，商业银行贷款利率攀升了近1个百分点。若德尔塔毒株造成的冲击长期化，不仅会使消费减少，还会引发生产萎缩，因此亟需制定方案引导中小企业负债软着陆。另外，新冠疫情已对就业市场造成了相当大的冲击，仅今年上半年长期失业人数就增长超过26%。受老龄化、工资上升的影响，企业开始引入自动化设备，转行的企业也在增加，致使就业岗位大幅减少。尽管经济呈现V字型反弹，但只有生物制药、汽车、造船、海运等少数行业受惠。未来随着就业逐步向这些行业倾斜，中小企业的招人难现象或将加重。





面对这种情况，韩国政府着手建立新制度，挽救陷入危机的地方中小企业。中小风险企业部表示，《地方中小企业法》制定案20日通过国务会议审批。该法案包括优先支援首都圈以外地区的中小企业、培育地方创新型领导企业等内容。23日，该部门还公布了培育中小企业可持续竞争力的支援方案。新冠疫情暴发后，企业经营环境急剧变化，该方案旨在帮助中小企业展开妥善应对。政府正不断努力，试图将疫情引发的中小企业危机转化为机遇。





与此同时，中小风险企业部开发的“创业风投生态系统综合指数”显示，韩国的创业和风投生态系统在过去10年间增长了2.8倍。该指数对创业和风投业界的动向进行了量化，从数据来看，虽然韩国的风投和创业环境大幅改善，但仍存在一些不足之处。政府的支援和投资增长显著，但企业的参与和活动则相对不足。





从创业风投生态系统综合指数来看，政府资金并未流向有实际需求的中小企业，未能达到提升这些企业竞争力的目的。此外，韩国创新环境不如美国、中国等国家，具备挑战精神的企业家受限于各种审批规定、环境限制，公司未能实现增长便遭到淘汰或被收购。只要利用好这类指数，就能掌握应从哪些方面为中小企业提供根本性扶持政策。预计下半年中小企业的出口将持续向好，因此亟需以朝阳行业为中心提供在线和无接触营销支援。为了应对增多的出口货运量，政府有必要提前采取措施确保船舶、集装箱和存在缺口的原辅材料，还应缩短失业者的经验断层。此外，若能通过这次追加预算制定债务重组等政策性方案，相信会为中小企业带来更大的帮助。





中小企业占据韩国企业的90%，中小企业强则中坚企业强，中坚企业强则大企业强，这些强有力的企业最终构成大韩民国的竞争力。我们为在疫情之中仍然创下佳绩的中小企业加油，希望他们继续牵引韩国经济不断向前。