Chae Jong-hyeop

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职业：模特/演员

出生日期：1993年5月19日

出生地：首尔

身高：186cm

血型：A型

学历：首尔综合艺术实用学校时尚模特专业

出道：网剧《Between Friends》（2017）





蔡钟协最初以模特身份进行活动，后开始接拍网剧，成为了影视剧演员。他曾为学习英文而到南非留过学，在那里生活了4、5年的时间。最初成为模特也是在南非，当时经一位模特介绍，首先在南非展开了模特活动。

蔡钟协能成为演员，起因是由于父母的建议。在决定成为演员后，他便开始进行相关准备，并在2017年参演了网剧《Between Friends》，随后接连接拍了多部网剧，也被人称为“网剧界的朴宝剑”。真正登上电视荧屏则是通过电视剧《棒球大联盟》，当时并不了解棒球的他还积极增重、报名学习棒球等，十分认真对待角色，最终也凭该剧成功打开了知名度。





主要代表作：

·电视剧：

《请来魔女餐厅吧》（2021）

《无法抗拒的他》（2021）

《西西弗斯：神话》（2021）

《棒球大联盟》（2019～2020）