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很久很久以前，在一个小山村里住着一对兄弟。

兄弟俩中弟弟非常善良，哥哥却是个又凶狠又贪心的家伙。





被赶出家门的弟弟为了抚养寡母，

没日没夜地干活。





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去山里砍柴的弟弟把掉在地上的榛子捡起来放在口袋里，

突然下起雨来





“那里好像有座房子……先去那里避避雨吧。”





天色渐渐暗下来，这时，外面传来一阵奇怪的声音。





““鬼鬼怪，鬼怪怪，鬼鬼怪怪，怪怪鬼鬼~~排骨排骨快出来，咻咻！”





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鬼怪们用棒槌捶着地板，然后就真的有看起来非常好吃的排骨和什锦炒菜出现了！

看着鬼怪们大快朵颐，弟弟肚子更饿了。

他从口袋里拿出一颗榛子，放在嘴里咬了一口。

听到这个声音，鬼怪们都向阁楼走来。

这时弟弟想起了母亲说过的话：





“娘说鬼怪们只要听到公鸡打鸣就会消失…… 喔~喔~喔~”





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听到鸡打鸣的声音，鬼怪们吓得四散逃跑了。

弟弟捡起鬼怪们落下的棒槌回到了家里。





弟弟仔仔细细地给母亲讲了自己遇到鬼怪的事情，

照着鬼怪们做过的样子学起来。





“哇，我们有像宫殿一样的房子了！”

“娘，这下我们不用担心吃不饱了。”





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听了弟弟讲的故事，哥哥急急忙忙就上了山。

他找到了鬼怪们出没的空房子，躲在了阁楼里。





太阳一下山，鬼怪们真的出现了！

哥哥照着弟弟说的学起了鸡叫。





“是上次那个家伙！偷走我们棒槌的那家伙！”





鬼怪们挥动着棒槌，劈头盖脸地打哥哥。

清晨公鸡打鸣之后，鬼怪们才消失了。





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哥哥哭着去了弟弟的家。





后来怎样了，不用说大家也知道吧？





兄弟俩争相照顾母亲，

相亲相爱地过上了幸福的生活。