王国：北方的阿信 (킹덤: 아신전)

导演：金成勋

编剧：金银姬

主演：全智贤/金诗雅/朴秉恩/金赖河

片长：93分钟

上映日期：2021年7月23日（韩国时间，Netflix）

其他中文译名：王国：北方的雅信/尸战朝鲜：雅信传等





剧情概要：

女真族人阿信（金诗雅饰）和父亲（金赖河饰）一直生活在朝鲜北部，父亲也一直为朝鲜卖命，然而却被朝廷利用，最终不知所踪。阿信被蒙在鼓里，以为父亲是被女真人所害，于是恳求朝廷官员闵致禄（朴秉恩饰）帮其报仇，闵致禄并未赶尽杀绝，并收留了小阿信。数年后，长大的阿信（全智贤饰）渐渐发现父亲被利用的事实，并找到了惨遭折磨且奄奄一息的父亲，这也燃起了阿信的复仇之心。阿信决定利用能让死人“复活”的生死草“拯救”被杀戮的族人，同时让仇人生不如死……





幕后花絮：

本片作为大热“K-丧尸”系列剧《王国》的前传，在开拍之时便备受全球粉丝瞩目，尤其是韩流女神全智贤的加盟更加提高了观众的期待。然而开播后观众“错愕”地发现，全智贤在50多分钟后才登场，这让期待她的人稍有不满，然而最终评价却并未受到影响，观众对剧情的展开及反转都给予了高度评价，也完整揭开电视剧的丧尸来源之谜。国外影评网站评价称：“即使没有看过《王国》前两季电视剧，也丝毫不影响观影，是一个绝佳的反派英雄故事。”