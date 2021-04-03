《漫话国乐》 定大业 / 春香歌 / 请神

打击乐器很可能是世界上最古老的乐器，因为我们经常看到在与世隔绝的偏远地区过着原始生活的部落演奏的乐器就是打击乐器。想当初，人类发现敲打石头或木头会发出声响，从此为了躲避天敌或打猎时，作为信号敲打了石头和木头。以后，人类渐渐对这个世界有了更多的理解，就在祭天仪式中演奏打击乐器，借助鼓声，希望老天爷能听到自己的心愿。





今天给大家带来了凸显打击乐器魅力的音乐。首先欣赏的是宫廷音乐宗庙祭礼乐的《定大业》。





宗庙祭礼乐是在供奉朝鲜王朝历代君王与王后牌位的儒教祠堂宗庙举行祭祀仪式时演奏的音乐，分为赞颂先王文德的《保太平》和赞颂先王武功的《定大业》。《保太平》和《定大业》是均由11首小曲组成的组合曲。





宗庙祭礼作为朝鲜王朝的国家级重点活动，其音乐具有严格的表演形式。首先，颇有特色、平时很少见的一些独特的打击乐器会派上用场。





犹如在古代的战争中“击鼓进军，鸣金收兵”是重要的信号，在演奏赞颂历代君王武功的《定大业》时，音乐一开始先打10下叫“晋鼓”的大鼓，接着各种乐器奏乐，然后以打10下锣来结尾。为了鼓舞军队的士气，《定大业》还添加了太平箫这一乐器，音乐中间太平箫高亢的旋律显得雄壮和生气勃勃。

宗庙祭礼乐《定大业》中的“昭武”、“笃敬”、“永观”/ 国立国乐院正乐团





关于宗庙祭礼乐的演奏顺序，朝鲜王朝比起武功更崇尚历代君王的文德，因此先演奏《保太平》，后演奏《定大业》。





演奏《保太平》时也会使用颇有特色的打击乐器，音乐一开始先击打四方形木制乐器柷，尾声以形似老虎的乐器敔来结尾。其中，敔的演奏法很独特，擦乐器背脊上的锯齿发出声响。不仅如此，柷涂着象征东边的蓝色，排列在东边，敔则涂上象征西边的白色，并排列在西边。乐器排列与演奏顺序都有着特别的意义。





在盘索里表演中，鼓是不可或缺的元素。盘索里堪称“国乐的瑰宝”，作为独特的传统曲艺形式，盘索里艺人站在台上，在鼓手的配合下，通过说、歌、动作等形式说唱戏剧性的长篇故事。





传统乐坛有“一鼓手，二名唱”的说法，也就是说，鼓手打得好，艺人才能充分发挥实力。在盘索里表演中，鼓手只靠节奏敲打鼓点，即使是同样的节拍，也会根据艺人的状态和说唱，选择不同且最适当的节拍敲出节奏。除了击鼓，鼓手还根据故事情节的发展时不时地呐喊：“哎嗨、好哇、唱得好”等助兴叹语，为艺人助力的同时，还激发艺人的兴致，因为表演一部盘索里从头到尾需要好几个小时，当艺人感到吃力时，鼓手以慷慨激昂、振奋人心的鼓声为艺人应援，在兴致勃勃的片段则以华丽的击鼓技巧助兴，因此在盘索里表演中，鼓手的角色尤为重要。

盘索里《春香歌》中的“叹息此离别” / 崔承希名唱、鼓-金命焕





韩国的巫术可以说是借助美食与歌舞愉悦神灵、祈求神灵帮助人们实现愿望的仪式。为此，巫婆除了对仪式竭尽精诚以外，还必须擅于歌舞。这时，衬托歌舞的正是乐师的音乐。巫术的乐师大多是代代相传的，因此巫乐也经过长时间的积淀，发展成极具艺术性的文化艺术。





在东海岸地区流传下来的巫乐中，打击乐器的表现尤为突出。今天给大家带来的是东海岸别神巫术的一个环节，叫“请神”。请神的长短既独特又复杂，轮流打3拍与2拍。加之小锣之间不同的音色以及气势磅礴的鼓声，营造出神秘的氛围。

《东海岸别神巫术》中的“请神”/ 徐韩娜（音）、曹重勋（音）等人