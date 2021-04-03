北韩为何重视“音乐政治”

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今年以来北韩媒体经常报道金正恩委员长观看音乐会的消息。特别是6月20日报道金正恩委员长观看“国务委员会演奏团”演出的消息后，连日进行后续报道。

在当天的演出中，国务委员会演奏团发表新曲《我们的母亲》和《投奔您那温暖的情怀》，并将其制作成音乐视频，北韩劳动党机关报《劳动新闻》则刊载新曲的歌词与乐谱。此外，北韩还在工厂、矿区、农村等经济现场积极开展新曲普及事业。《我们的母亲》是向母亲表达感谢之情的歌曲，但是北韩将劳动党称为母亲，因此可说是向劳动党表达敬仰之情的歌曲。在《投奔您那温暖的情怀》的歌词中出现“领袖”而被视为赞扬金正恩委员长的歌曲。北韩致力于普及这两首新曲，意在激发民众效忠于劳动党和追随金正恩委员长。演唱这两首新曲的是最近被授予“人民演员”称号的年轻歌手金玉珠。在韩国文化流入北韩且很多北韩年轻人热爱韩国歌曲的情况下，北韩为加强思想控制和内部团结而试图通过其年轻偶像演唱的新曲激励民众效忠党国。





北韩通过歌曲向民众传达政治信息等，将歌曲作为宣传体制、改造思想的手段。2000年，北韩国防委员会委员长金正日在4.25文化会馆举行的人民武力省讨论会上表示，目前正在推进非常独特的北韩式音乐政治，首次使用“音乐政治”一词，并强调音乐政治有时能替代数千、数万件枪炮，有时能替代数百、数千万吨粮食。金正日国防委员长非常关心文化艺术，并为实现北韩式文学艺术的大众化作出极大努力。在音乐领域，通过带有政治信息的歌词，将歌曲与政治联系在一起。当时，金正日委员长强调先军政治，因此通过歌曲号召人民建设社会主义军事强国，并成立王在山、普天堡、三池渊等乐团。其中，王在山轻音乐团和普天堡音乐团将西欧流行歌曲和摇滚音乐改编成北韩式歌谣，提高了思想政治教育的效果。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后也通过音乐展开政治宣传工作，但是其形式和内容有别于他的父亲金正日。金正日坚持传统服装，重视旋律与歌词，但是金正恩摆脱惯例，通过其执政后成立的牡丹峰乐团进行了大胆创新。2012年，金正恩委员长成立由10名键盘乐器、吉他、小提琴演奏者和7名歌手组成的牡丹峰乐团，同年7月6日在万寿台艺术剧院举行首场演出。过去，乐团成员都穿韩服，也就是北韩所说的朝鲜服进行演出，但是牡丹峰乐团成员们穿着短裙，在华丽的照明下进行演出，还演奏了《我的路》、《洛基》影集主题曲等西方音乐。牡丹峰乐团成员有时穿着军服登场演出，扮演着弘扬金正恩委员长业绩的宣传队角色和体现北韩音乐政治、乐团政治的排头兵角色。





但是过去一年多来，牡丹峰乐团没有正式登台演出，只听到国务委员会演奏团进行演出的消息。2020年1月25日北韩举行春节纪念演出时，国务委员会演奏团首次登台亮相，之后在北韩举行各种政治活动时，大都由国务委员会演奏团登台演出。国务委员会演奏团是由北韩顶级的演奏家、指挥家和歌手组成的大型乐团。与此相比，牡丹峰乐团是小型乐团。目前，北韩为通过思想控制加强内部团结、实现自力更生而展开以演出为主的音乐政治。在此情况下，有必要通过壮观的演出活动提振民众士气，并以此抵制非社会主义文化。





对北韩来说，音乐是宣传其体制优越性和控制民众思想的重要手段，因此在为防止新冠病毒流入而封锁边界的情况下仍在举行大型音乐活动。由此看来，北韩将不会放弃音乐政治。但是通过音乐政治激励民众效忠党国、追随领导和克服经济困难有其一定的限度，因此今后有必要制定现实可行的对策方案。