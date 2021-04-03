奥运会对北韩具有何等意义

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7月23日，推迟一年的东京奥运会正式拉开了帷幕。北韩虽然以保护运动员的健康免受新冠疫情的威胁为由，没有参加东京奥运会。但是对北韩来说，奥运会具有多方面的意义。





在对外层面，首先取得了外交胜利。第二，得以使用其正式国家名称“DPRK”。第三，提升了国家形象。第四，有利于进行国家间沟通。第五，可用于和平的手段。北韩为参加奥运会作出了极大努力。1947年，南韩朝鲜体育会正式加入国际奥委会，北韩于韩战结束后成立“朝鲜体育指导委员会”，并向国际奥委会提出加入申请，但是国际奥委会规定，一个国家只认定一个国家奥林匹克委员会，因此北韩当时未能加入国际奥委会。之后，东德和西德以组建联队为条件分别获准加入国际奥委会，1963年北韩也以与韩国组建联队为条件获准加入国际奥委会。北韩加入国际奥委会后，为组建联队与韩国进行接触，但因种种原因而未能组成南北韩联队。





1972年，北韩以“朝鲜民主主义人民共和国”即DPRK的国家名称首次参加慕尼黑奥运会，并获得综合排名第22位的成绩，1992年巴塞罗那奥运会的排名提升至第16位。特别值得一提的是，与冬奥会相比，北韩在夏季奥运会上获得了更好的成绩。北韩获得较多奖牌的优势项目为拳击、摔跤、举重、射击、乒乓球、柔道、体操等。拥有世界纪录的男子举重选手严润哲和17岁时获得奥运金牌的女子柔道选手桂顺姬是北韩最著名的运动员。北韩在现代五项、田径、游泳等项目上处于劣势，迄今未能摘得奥运奖牌。在冬奥会上，北韩曾在速度滑冰项目收获1枚银牌和1枚铜牌。在北韩国防委员会委员长金正日执政时期，北韩关心花样滑冰项目，并于每年2月举行“白头山奖国际花样滑冰节”。





北韩从其政权成立开始就将“实现体育强国”作为主要国政课题，金正恩委员长执政后，将女子足球、马拉松、举重、拳击、乒乓球、摔跤、柔道、竞技体操、射箭等视为优势项目，并强调通过体育宣扬国威。在北韩，运动员的人气很旺，因为在奥运会等国际大赛中斩获好成绩还能提升其身份，因此若发现孩子有体育天赋，父母就会想方设法将孩子培养成优秀的运动员。此外，北韩各市、道、郡体育教练员经常观摩各地体育竞赛，发掘优秀的运动员，并推荐到体育中学或体育学院接受重点培训。游泳和体操运动员从小开始在国家主导下培养成国家代表选手，足球和排球国家队运动员大都是从体育学院选拔出来的。北韩主要体育赛事有每年2月举行的“白头山奖运动会”、4月举行的“万景台奖运动会”、6月举行的“普天堡火炬奖运动会”和10月举行的“共和国锦标赛”。北韩通过这些赛事选拔优秀选手后，在专门机构将他们培养成为国家代表选手。





1990年，南北韩首次举行足球友谊赛，1991年4月组建联队参加在日本举行的乒乓球世锦赛，斩获女子团体赛冠军、男子团体赛打入四强的优秀成绩，同年6月组建联队参加在葡萄牙举行的世界青少年足球赛。2000年悉尼奥运会开幕式上，南北韩体育代表团首次共同入场，吸引了全世界的目光。当时，南北韩体育代表团手持“韩半岛旗”共同入场的场面感动了全人类。2002年釜山亚运会和2003年大邱世界大学生运动会时，南北韩体育代表团也共同入场，2018年平昌冬奥会时，除共同入场外，还组建了女子冰球联队。特别值得一提的是，2014年北韩在仁川亚运会上获得综合排名第7位的优秀成绩后，时任人民军总政治局局长黄炳誓、劳动党中央委员会书记崔龙海和金养建等北韩高层人士出席闭幕式，缓和了南北韩关系。





平昌冬奥会结束后，北韩与韩国、美国、中国、俄罗斯举行双边首脑会谈，以摆脱孤立的窘境。但是在越南河内举行的美北首脑会谈以失败告终，在国际社会尚未解除对北韩制裁的情况下，南北韩关系也未能取得进展。尽管如此，南北韩试图通过体育交流改善双边关系可说是深具意义的事情。





2019年2月，南北韩体育部长、国家奥委会和国际奥委会在瑞士洛桑举行三方工作会议，就南北韩在女子篮球、女子曲棍球、柔道混合团体赛及赛艇项目组建联队参加东京奥运会进行磋商，但未能达成协议。在此，我们希望南北韩首先排除政治因素，致力于营造重启体育交流的良好氛围。