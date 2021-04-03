让孩子们身在大山、心怀世界

导播（PD）: 金博

主持人（MC）: 南黎明（平泽大学教授）

嘉宾 : 马 菲（中韩子女教育协会老师）





很多人都以为身在海外为异客，很难去帮助别人。然而却又这样一群人，他们身在韩国，却用网络给中国偏远山区的小学生们讲述韩国的文化，让孩子们身在山区、心怀世界。本期节目有请马菲老师为我们介绍一下她和孩子们交流的感触。









南：马菲老师，您好！请你自我介绍一下，好吗？

马：大家好，我是中韩子女教育协会的马菲老师。我来韩国13年了，一直教汉语。以前都是教韩国人，特别是教孩子教得比较多，近两年开始在中韩子女教育协会工作。我们的学员都是在韩国长大的中国孩子或者父母一方为中国人的中韩结合家庭的孩子。

南：你来自中国的哪里？是怎样跟韩国结下缘分的呢？

马：我来自吉林长春，在那里出生长大，一直到研究生毕业。我毕业于东北师范大学新闻传播学专业，我们专业隶属于中文系，所以当时认识了好多来学汉语的韩国留学生，课余时间给他们做汉语辅导，也交了很多韩国朋友，对韩国有了一定的认识。可能就是从那时起，我和韩国结下了不解之缘。









南：您现在在韩国从事什么工作？

马：我在中国读研的时候，一直在韩国学校里工作，毕业的时候正好韩国一家学院需要一名汉语老师，我当时已经签了长春的一所高校，不过我最后还是选择了来韩国，因为我觉得“世界那么大，我想去看看”。这一来就是十几年。因为我是师范大学毕业的，所以很喜欢老师这个职业，教学生就很开心，特别是在中韩子女教育协会这两年，感觉教这些中国孩子或者说有中国血统的孩子，比教纯韩国孩子更起劲，因为有一种共情的感觉。









南：据悉近来你做了一件很有意义的事情，能介绍一下吗？

马：我最近参加了一个叫做“一扇窗”计划的公益活动。给国内乡村的小学生们用网络直播的形式讲了一节介绍韩国的公开课。

一扇窗计划发起于2018年，主要是帮助国内乡村小学的孩子开阔视野，是个公益活动。现在国内的乡村小学硬件条件都不错，但是受地域限制，师资有限，孩子的视野相对狭窄，还有的是留守儿童。“一扇窗∙看世界”活动，联手各行各业的志愿者，通过线上直播，给乡村小学4-6年级的孩子进行经验分享。今年春季活动主题是“X无限世界公民”，联合海外7所华人学校，请海外的华人老师们带孩子看世界。我们中韩子女教育协会也有幸受邀，为孩子们介绍韩国。我很感谢协会把这个机会给了我。









南：对方的学校和孩子们的反应怎么样呢？

马：我这一期的主题是“真的是真的吗？”这种比较有思辨性的问题，能让4-6年级的小学生觉得浅显易懂并且感兴趣。我准备了一些关于韩国的介绍，让孩子们猜猜是真是假，这样既能让孩子了解一个真实的韩国，又能让他们明白他们知道的信息不一定是真实的。主办方找了甘肃两个小学的班级，让班上的孩子们说一说他们印象中的韩国，然后老师拍了视频发给我，孩子们的回答五花八门，特别有意思。我根据孩子们的回答，还有我自身的经历感受，选了10个关于韩国的问题。

南：你一定有很多话想跟大山或塞外的同学还有家长们说吧？

马：我希望能有更多的人在这些孩子的心中种下一颗种子，让他们不断地想要探索外面的世界，保持对世界的好奇心，做一个有梦想、敢追求的人。（图片来自嘉宾）