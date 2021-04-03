韩企面临“中国风险”

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随着中国对企业采取高强度限制和美国的对华施压，“中国风险”正日渐扩大, 预计将对韩国经济构成巨大压力。





目前中国共产党正在进行的“企业规训”与过去完全不同。此次规训可以概括为：本国企业优先、所有民间经济部门须完全服从党、抵抗美国的施压。





阿里巴巴创始人马云公开对中央政府提出异议后，中国政府采取了大力度制裁措施，拉开了“中国风险”的序幕。“中国风险”在政府全面禁止学科类校外培训机构上市融资后正式凸显。这一高强度措施实际上意味着禁止私教。此前中国还要求腾讯放弃独家音乐版权，并全面禁止比特币挖矿、出台一系列楼市高强度限制措施。一连串政策推翻了改革开放后党与民间部门均衡发展的框架，明确并巩固了党的支配地位。





这些措施从很大程度上是为了应对美国的对华施压。从特朗普政府时期开始，美国便表现出绝不容许中国挑战霸权的决心并展开打压。拜登政府执政后这一路线日趋强化。美国借新冠疫情撼动全球产业供应链之机，开始构建排斥中国、以美国为中心的供应链。美国企业的脱中国化已达到相当高的水平，标准普尔500指数企业的总进口中，中国占比已不足2%。面对这一情况，中国也加强了以本国企业为中心的路线，外企在中国国内的立足之地正逐渐缩小。





中国是韩国的最大出口市场，占韩国总出口的24%、半导体出口的40%。不过目前中国仍在对韩国实施不成文的“萨德”报复。





长期以来，东北亚三国的发展依靠韩国进口日本材料和零部件生产中间材料、中国进口韩国中间材料生产并出口成品的分工体系，然而随着中国的快速发展，这一结构正在发生变化。“中国风险”可以说是上述所有因素综合形成的结果，是经济力学关系的根本性变化，而非暂时性变化。





目前韩企在中国面临着多方面的局限。首先，低价劳动力市场的优势正在消失；第二，韩企仍旧遭到不成文的“萨德”报复。韩企的脱中国趋势已十分明显。事实上，韩国企业的对华投资金额在2013年达到72亿美元的峰值，去年已跌至43亿美元。专家指出，有必要从政府层面对“中国风险”进行缜密的应对并给予适当的援助。