韩国滩涂列入《世界自然遗产名录》

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栖息着濒危候鸟等2150个物种的韩国滩涂（Getbol, Korean Tidal Flats）正式成为联合国教科文组织世界遗产。





在本月26日举行的第44届联合国教科文组织世界遗产委员会全体会议上，韩国滩涂以全场一致通过的方式，列入《世界自然遗产名录》。今年5月，世界自然遗产咨询机构世界自然保护联盟曾对韩国滩涂申遗提出了“退回重报（Defer）”建议。





此次联合申遗的韩国滩涂为忠清南道舒川滩涂、全罗北道高敞滩涂、全罗南道新安滩涂、全罗南道宝城和顺天滩涂共4处。其中新安滩涂的面积最大，达1100平方公里，其余滩涂的面积均在60平方公里左右。所有滩涂均为湿地保护区，部分被列入拉姆萨尔湿地。韩国滩涂栖息着22种濒危水鸟、5种海洋无脊椎动物和虎头蟹等47个本地物种。最具代表性的濒危物种有蛎鹬、鹳、白头鹤、江豚等。韩国滩涂还是候鸟从东亚到大洋洲的迁徙路径中的核心停留地。





世界遗产委员会表示，滩涂在保护生物多样性方面是全世界最重要、最有意义的栖息地之一，作为濒危候鸟停留地具有重大价值，认可其突出的普遍价值。





韩国滩涂是韩国第二项世界自然遗产，第一项为14年前入选的济州火山岛和熔岩洞窟。自然遗产的评选标准为世界遗产10项标准中的4项，只需满足其中1项便可入选。韩国滩涂满足了普遍价值、生物学多样性等标准。





此前韩国滩涂被建议“退回重报”，主要是因其范围不够大，不足以显示大规模地形学和生态学过程，且在生物多样性方面未包含核心地区。对此，韩国政府面向遗产委员会21个成员国展开了积极的游说工作，表示韩国滩涂满足申遗标准，未来还将继续扩大遗产区域。在这一努力下，韩国滩涂最终成功列入世界遗产名录。





不过世界遗产委员会对韩国提出了到2025年扩大遗产区域、构建包括追加申遗地区在内的滩涂综合管理体系、对进一步开发进行管理、加强与中国黄海渤海湾候鸟栖息地的合作等要求事项。





韩国滩涂被列为世界自然遗产，意味着其作为生态宝库的价值获得了全球性的认可，韩国为保护环境和生态的积极努力也取得了成效。





韩国的世界遗产总数由此达到15项，其中文化遗产13项、自然遗产2项。此外，北韩有高句丽古墓群和开城历史遗址地区，中国东北地区有古代高句丽王国都城及墓葬，与韩民族有关的世界遗产总计达18项。