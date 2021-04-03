南北韩通信联络线全面修复

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在南北首脑的协议下，中断长达13个月的南北通信联络线27日全面修复。南北联络事务所和西海地区军事通信线当天上午和下午进行了试验通话，28日清晨进行正式通话。东海地区军事通信线则因技术问题推迟重启，现已恢复正常。





去年6月9日，北韩以韩国政府在对北传单散播问题上的应对为由，单方面切断联络线，时隔413天，线路终于修复。





青瓦台国民沟通首席秘书朴洙贤27日在临时例行记者会上表示，南北联络线在南北首脑的协议下修复，两位首脑从今年4月起多次互致亲笔信。另外，南北首脑还一致同意尽早恢复南北间的相互信任，重新推动关系向前发展。





北韩几乎同时通过朝鲜中央通讯社报道了南北联络线修复、南北首脑互致亲笔信的消息。朝中社还指出，这将对改善和发展南北关系起到积极作用。





南北商定按照以往惯例，通过南北共同联络事务所和南北军事通信线每天上午、下午各进行一次定期通话。去年6月北韩单方面切断联络线路前，南北通过联络事务所渠道于每天上午9时、下午5时分别进行开启通话和收尾通话。





通信联络线是连接南北关系的常设联络渠道。西海地区和东海地区军事通信线则是防止偶发性军事冲突、确保各项人力和物资通畅往来的重要手段。南北联络事务所通信线是全天候对话磋商渠道。此外，南北间还设有连接板门店、国情院与北韩统一前线部的通信线以及首脑热线。伴随着南北关系的变迁，这些渠道也反复被切断和修复。北韩将单方面切断联络线视作表达强烈不满的终极手段，因此南北通信联络线的修复可以说是南北关系修复的信号和第一步。





此次通信联络线的修复在南北首脑的沟通和协议下促成，意义尤为深远。南北政府此前在各类大小问题上针锋相对，但首脑间持续保持沟通并最终收获成果。这也令各界期待南北、美北对话能够重启。美国国务院对通信线的修复表示欢迎，美国国防部部长奥斯汀也表示，对与北韩对话持开放态度。





尽管如此，目前仍不宜过度乐观。青瓦台方面就南北首脑会谈表示，并未探讨过该问题。在美北关系方面，尽管美国持续表达对话意愿，但美北双方在无核化这一最终目标上的意见分歧过大，韩美联合军演、北韩人权问题等难点也依然存在。