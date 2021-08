乐队JANNABI于7月28日发行了第三张正规专辑《幻想的国度:CAPIAIN GIORBO AND THE OLD FASHIONED HEROES》(以下简称“幻想的国度”), JANNABI用13首新歌打造了一个充满欧式浪漫与嬉皮轻松的极富画面感的音乐世界。

新专辑主打歌《孤岛罗曼蒂克》的旋律符合专辑主基调,雄壮与悠扬并存的交响伴奏,让人一听便知是JANNABI的音乐。歌曲也有很强的叙事性,讲述的是小人物追求伟大梦想的内容。

JANNABI主唱崔政勋介绍专辑称:“很想做一张有意思的专辑,这张专辑的制作一气呵成。如果大家听了主打歌觉得还不错,那不妨闭上眼睛,从第一首歌听到最后一首,每首歌都隐藏了很多为粉丝精心准备的有趣的故事和语言。”