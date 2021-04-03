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不知道大家有没有过这样的体验，买了贵贵的美白精华，但发现擦了很久都没什么用，难道好评都是假的吗？！其实，各种美白保湿护肤品不起作用，还有可能是因为角质层太厚，皮肤不吸收造成的。

去除肌肤表面的老废角质是非常重要的，虽然角质层有保护肌肤、锁水的功能，但角质层太厚，脸与护肤品就相当于隔着一层“墙”，如果护肤品无法被我们的皮肤吸收，不是很浪费么？

那么皮肤遇到什么情况需要去角质呢？当我们的皮肤看起来粗糙、暗沉，或者大家觉得自己的护肤品无法被吸收，或经常搓泥浮油，再或者上妆的时候脸部起皮，那就是需要去角质的信号了。

去角质什么频率比较好呢？人的新陈代谢周期是28天，我们可以根据这个周期来去角质。如果皮肤，尤其是T区明显比两颊暗沉，而且肤质本身并不属于干性皮肤，那么建议这类人群一周到两周去一次角质。如果皮肤偏干，那么建议15天-20天去一次角质，而且去完角质要注意补水保湿。如果两颊有红血丝，那么则不能经常去角质，最多T区半个月可以去一次。

去角质需要注意什么呢？首先，皮肤损伤、有炎症，处于比较敏感的情况下，最好不要去除角质。另外，果酸和水杨酸产品请在手腕内侧先试敏，24小时后没有出现过敏，便可以使用。干性、敏感型皮肤可以使用角质酶类的产品，避免使用酸类。任何肤质都应避免使用大颗粒粗磨砂去角质产品。还有就是在任何皮肤不稳定的情况下，都不要去角质。





（文中窍门来自芦*月听友）