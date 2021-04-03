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韩国棒球的开端可以追溯到1905年。当年，美籍传教士菲利普·吉列作为传教的媒介给皇城基督教青年会（YMCA）的青年会员介绍和传授棒球，并组建了棒球队。截至1910年，在韩国先后出现了皇城基督教青年会棒球队、汉城外语学校棒球队、东京留学生棒球队等几支球队。其中，皇城基督教青年会棒球队于1912年前往日本参加比赛，开创了韩国棒球队远征海外的先河。





1920年，为了纪念朝鲜体育会的成立，举行第1届全朝鲜棒球大会，为棒球运动的推广注入了活力。1922年11月，全朝鲜军邀请美国职业棒球大联盟的球队进行友谊赛，虽然全朝鲜军以3比21大败，可借此首次观摩学习美国先进的职业棒球技术，让韩国选手们受益匪浅。1923年，朝鲜棒球协会成立，这为韩国棒球的发展奠定了基础。1930年，棒球裁判员协会成立。但到了1938年，受到日本的压迫，全境的棒球活动一度被迫停止。1945年韩国光复后，棒球得以复苏，除了培材、中央等高中时兴组建棒球队外，1946年起还陆续出现全国高中棒球锦标赛（青龙旗全国高中棒球比赛的前身）、凤凰大旗全国高中棒球比赛、总统杯全国高中棒球比赛、金狮旗全国高中棒球比赛等全国性的高中棒球比赛，掀起了棒球热潮，带动了韩国棒球的发展。1954年，韩国正式加入国际棒球联合会，同年为了参加第一届亚洲棒球锦标赛，韩国首次成立国家棒球队。





1982年，韩国职业棒球联赛（KBO联赛）问世，迄今已有39的历史，这是韩国最高层级、最火爆的职业棒球赛事。目前有NC恐龙、三星狮、斗山熊、LG双子、乐天巨人、韩华鹰、起亚虎、KT巫师、培证英雄、SSG登陆者一共10支球队。韩国职业棒球联赛迄今造就了朴赞浩、秋信守、柳贤振等效力于美国职棒大联盟球队的明星运动员，深受韩国广大球迷的欢迎，人气火爆，每年都吸引600~700万名观众观看联赛。





随着职业棒球的发展，2008年北京奥运会上，韩国国家棒球队击败美国、日本、古巴等世界强队，9战全胜荣获金牌，证实了韩国棒球的实力。