3分钟完成专业短视频——韩国Video Monster公司

ⓒ Videomonster

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进 韩国“Video Monster”公司，这是一家提供3分钟制作专业视频服务的企业。让我们与公司代表全东赫（音，전동혁）先生来聊一聊他们的公司。





视频是网络和社交媒体上最吸引人的内容。正如公司的口号“为所有人的视频”，Video Monster提供的服务可以让人们毫无经济负担地制作视频。全东赫在过去15年间制作了350余支电视广告，对消费和流行趋势比任何人都敏感，他切实感受到广告市场正迅速转向网络和社交媒体。





最近一项针对4万余名儿童和中小学生进行的问卷调查结果显示，内容创作者是排名第一的未来理想职业。随着YouTube等视频平台的影响力日渐扩大，一人媒体制作者这一职业的认知度也得到了提高。但是对于没有学习过专业编辑技术的人而言，视频编辑绝非易事。从这一点来说，Video Monster正在为需要宣传的企业、地方自治团体、小工商户、YouTube博主、网红、希望留下婚礼等日常记录的人们提供巨大帮助。





Video Monster正式推出服务至今过去了2年，虽然并不算长，但其间也经历了许多难关和考验。与国内大部分初创企业一样，尽管Video Monster拥有技术，但由于规模小，仍未能避免招人难和资金难的问题。公司还曾一度面临被称为“死亡谷”的破产危机。所幸在各类支援项目的基础上，Video Monster扎扎实实地完成了研发课题，最终获得政府提供的业务费和风投基金的初期投资。渡过难关之后，目前公司将资金和投资集中投入到用户服务开发上。2年以来，用户付费制作的视频数量超过10万支、注册会员数超过20万人。





Video Monster去年进入日本市场，今年又开始在越南、泰国、马来西亚、新加坡提供服务。下月公司将在印度尼西亚展开业务。Video Monter的下一个目标是成为亚洲第一的专业视频技术企业。虽然他们的服务已在国内外获得认可，但是全东赫代表希望进一步添加人工智能技术。





虽然只是短短30秒的视频，但其中融入了长时间思索和努力的结果。为需要视频的人提供必需的服务，我们衷心祝愿Video Monster能够超越自我，从亚洲第一走向全球第一。