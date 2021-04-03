全球半导体霸权争夺战打响

ⓒ Getty Images Bank

半导体有“工业大米”之称，其制造工序复杂，用途遍及汽车、智能手机、软件等我们日常生活的各个角落。第四次工业革命浪潮叠加新冠疫情带来的剧变，半导体的重要性正日渐凸显。为确保竞争力，世界各国和地区竞相培育半导体产业，以美国为首，中国台湾、中国大陆和日本纷纷进行大手笔投资。今天，我们邀请到了半导体显示面板学会会长朴在勤（音），与他一起了解各国和地区的有关政策以及韩国的应对策略。





受全球疫情的影响，对智能手机、电视机、个人电脑、网络和汽车的需求出现骤增，导致IT和车用半导体供给不足。IT用半导体随着有关企业增产，供应不足的问题多少得到了解决。车用半导体的供应难至少要到今年第四季度才能得到缓解。





虽然目前半导体供应逐步趋向稳定，但这场危机为各国敲响了警钟：若无法掌握半导体主动权，就有可能在第四次工业革命时代被淘汰。为此，各国纷纷提出半导体自立，制定了依靠本国力量占据半导体市场优势的目标。美国打响了这场没有硝烟的战争的第一枪。





1990年，美国占据全球半导体销售额的39%、全球半导体产量的37%，但2019年销售额占比上升到47%，产量占比却下滑到12%，对台湾台积电的依赖程度很高。为此，美国国会通过了《美国半导体法案》，旨在提升本国半导体产量、掌握今后半导体市场的主导权。根据这项法案，从2022年起的5年间，美国政府将向半导体产业投入520亿美元的预算。美国政府还将出面游说半导体企业在本国建厂，研发下一代半导体技术。





在美国政府的全面支持下，英特尔已宣布扩大业务领域。该公司争取到了全球最大通信芯片制造商高通、全球零售业巨头亚马逊等大型客户，并向半导体代工市场发起挑战，计划在4年后掌握业界最先进的技术。目前该市场的王者是拥有着压倒性优势的台湾台积电。以今年第一季度为准，该公司的全球半导体代工市场份额高达55%，而排名第二的三星电子仅为17%。巧合的是，在英特尔召开技术说明会的同一天，台积电也决定积极探讨对德国等海外市场进行投资。





英特尔将向应用处理器业务投资200亿美元，同时还将用300亿美元收购格芯，进军IT和车用半导体代工市场，到2025年掌握领先于台积电和三星电子的技术。台积电为拉开与三星电子的距离，计划今年投资280亿美元、未来3年总共投资1000亿美元。目前台积电已决定在美国和中国南京分别投资400亿美元和28亿美元建厂。台积电还在探讨在日本、德国建厂的计划。预计今后台积电、三星电子和英特尔将在代工领域展开激烈的技术竞争。





在这场围绕半导体市场主导权的争夺战中，中国大陆和日本也不甘落后，先后出台扶持政策。尽管面对美国的制裁，但中国并未放弃半导体崛起，制定了到2035年为止的中长期目标，致力于确保材料、设备和制造技术，培育本国半导体企业。日本为再现往日辉煌，于7月分两次公布了半导体发展战略，计划构建包括代工在内的尖端半导体量产体系。中国和日本的举动还直接关系到韩国半导体产业的竞争力。





中国应用处理器代工企业中芯国际的技术水平比台积电、三星电子落后2-3年。只要美国不解除制裁，中国将很难展开7纳米以下芯片的代工业务。不过中国将在政府的主导下继续试图研发半导体技术并进入相关市场。日本将与台积电联手在日本建立车用和IT用半导体代工厂。日本的主力产业汽车业正在迅速从柴油车转向自动驾驶电动汽车，后者所需的车用半导体数量是前者的10倍多，建立代工厂有利于提高日本自动驾驶电动汽车的竞争力。





随着全球主要国家公布半导体愿景，三星电子和SK海力士的应对策略引发了关注。作为存储芯片领域的王者，三星电子早已制定下到2030年占据全球代工市场第一的目标。今年5月韩美首脑会谈期间，三星正式宣布斥资19万亿韩元在美国建设第二代工厂的计划，京畿道平泽和中国西安的工厂也在建设之中。SK海力士也在京畿道利川和中国无锡等地投建工厂，着手构建代工生态体系。





三星电子目前在华城工厂代工生产7纳米、5纳米芯片，今年第三季度起将在平泽第二工厂生产5纳米应用处理器。三星还计划在2023年底前在美国建厂，平泽第三工厂已经在建。SK海力士投资10.35万亿韩元收购英特尔的闪存业务，目前已获得除中国外其他国家的批准，正等待中国的最终批准。为加强IT用芯片业务，SK海力士还建立了名为SK海力士SYSTEM IC的公司，并正探讨收购国内主要代工企业。目前第四次工业革命有关领域增长迅猛，为在新市场中抢占先机，各国政府均出台了扶持政策，韩国也需要政府5年以上的扶持政策。





对人工智能、大数据、机器人、无人机等第四次工业革命领域而言，半导体至为关键。这场将左右各国命运的半导体霸权之争，真正的胜负从现在开始。