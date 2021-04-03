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故事发生在新罗元圣王时代。

当时的人们有在兴轮寺绕塔祈福的习俗。

那天，一个叫金贤的年轻人非常虔诚地祈祷，连天黑下来了都不知道。





金贤听到不知从哪里传来沙沙的脚步声，

回头一看，原来是一位漂亮的姑娘在虔诚地绕塔许愿呢！





金贤对那位姑娘一见钟情.





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天越来越黑，金贤把那位姑娘送回了家。





“这里就是我的家，我进去了。”

“让我在这儿住一晚吧，我肚子饿极了，而且天这么黑，实在不敢一个人回去。”





这时，一位老奶奶从屋里走出来。





“天这么黑，您还是先进来吧。”





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吃过晚饭，金贤先躺下了。





这时他听到外面有男人们吵吵闹闹的声音，

于是就从门缝里往外看。

啊！ 居然有三只身躯庞大的老虎跟那位姑娘坐在一起！

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老虎们突然抬起头，张大鼻孔四处嗅起来。





“这分明就是人的气味。啊~闻到这么香的气味，肚子更饿了。”





这时，天空中突然又是打雷又是闪电，远远地还传来雷鸣般的怒叱声。





“你们这些冥顽不灵的家伙！还在随意杀人吗？我今天一定要重重地惩罚你们！”





这时那位姑娘站了出来。





“我来代替哥哥们接受惩罚，求您原谅他们吧！”





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“这到底是怎么回事啊？”





“我跟哥哥们一样，也是老虎。我也希望变成人，跟您一起度过余生，但是我的哥哥们造了太多的孽，我要代替他们接受惩罚。我明天会到城里大闹一场，到时候请您出面来追赶我，然后杀死我吧！”





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第二天，城里真的乱了套。

金贤实在没办法，只好提刀走到街上。





金贤因为降服老虎立了大功，做了很大的官。但是他一直都在想念老虎姑娘，于是就在西川河边建了一座寺庙,并且常常为老虎姑娘祈祷，希望她的在天之灵能够有个好的归宿。