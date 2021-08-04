思想之夏 (생각의 여름)

导演：金钟在

编剧：金钟在

主演：金艺恩/郭民奎/韩海仁/吴奎澈/申基焕

类型：剧情/独立电影

片长：82分钟

上映日期：2021年8月12日（韩国）

英文片名：Midsummer Madness





剧情概要：

贤实（金艺恩饰）的梦想是成为一名诗人，为此她参加了诗歌大赛。眼看大赛期限即将到来，贤实却迟迟创作不出应交出的最后一首诗。在这样一个需要绞尽脑汁的盛夏，灵感枯竭的她走出了家门，和身边的人进行对话。而这个夏天，贤实通过与亲友们的交流，渐渐也发现了生活更加多彩的面貌。





幕后花絮：

《思想之夏》女主角金艺恩在独立电影界颇有威望，她在看到片名后，本以为是一部文艺片，但没想到情节充满了幽默，她还坦言，自己和女主人公“贤实”大大咧咧的性格很像，以至于朋友也一直追问她什么时候能演一个活泼的角色。因此看完剧本后，她便确信拍摄过程一定十分愉快。影片是一部青春独立电影，也是金钟在导演的处女座，女主角的名字“贤实”的韩文同“现实”相同，导演也希望借此来反映当代年轻人的“思想现实”，引发年轻观众的共鸣。