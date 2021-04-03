日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
#明星档案 l 2021-08-03
职业：演员
出生日期：1997年3月20日
出生地：首尔
身高：160cm
血型：AB型
学历：首尔放送高中放送演艺专业
出道：电影《在海上》（2009）
姜旻儿的母亲是话剧演员，她4岁时就随母亲一同登台演出。但小小年纪很快便被高强度的演艺日程所压垮，于是放弃了表演。然而，上小学后，她又重新燃起对舞台的渴望，并坚定了演员的职业梦想。年幼的姜旻儿曾在多部影视剧中以童星身份亮相，而履历中自己的出道作品则定为2009年的电影《在海上》。
姜旻儿是一个很有主张的人，对自己的方向也十分明确。高中毕业后，为专注表演，她果断放弃了高考。一次采访中被问到想成为怎样的演员时，她也率直地回答道：“有名的演员一般都不会被问到这个问题吧。我不想定下条条框框，我也坚信我会成为好的演员。”
主要代表作：
·电视剧：
《远看是蔚蓝的春天》（2021）
《怪物》（2021）
《女神降临》（2020～2021）
《超能警探》（2020）
《语言的温度：我们的19岁》（2020）
《延南洞Global House》（2019）
《Tomorrow Boy》（2016）
《无理的前进》（2015）
《仙岩女高侦探团》（2014～2015）
《张玉贞》（2013）
·电影
《朴花英》（2018）
《哥哥》（2016）
《朝鲜美女三剑客》（2014）
《当男人恋爱时》（2014）
《青葡萄砂糖：17年前的约定》（2012）
《痛症》（2011）
《在海上》（2009）
获奖经历：
第14届韩国大学电影节 表演奖（2019）
2021-04-03
2021-03-30
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