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职业：演员

出生日期：1997年3月20日

出生地：首尔

身高：160cm

血型：AB型

学历：首尔放送高中放送演艺专业

出道：电影《在海上》（2009）





姜旻儿的母亲是话剧演员，她4岁时就随母亲一同登台演出。但小小年纪很快便被高强度的演艺日程所压垮，于是放弃了表演。然而，上小学后，她又重新燃起对舞台的渴望，并坚定了演员的职业梦想。年幼的姜旻儿曾在多部影视剧中以童星身份亮相，而履历中自己的出道作品则定为2009年的电影《在海上》。





姜旻儿是一个很有主张的人，对自己的方向也十分明确。高中毕业后，为专注表演，她果断放弃了高考。一次采访中被问到想成为怎样的演员时，她也率直地回答道：“有名的演员一般都不会被问到这个问题吧。我不想定下条条框框，我也坚信我会成为好的演员。”





主要代表作：

·电视剧：

《远看是蔚蓝的春天》（2021）

《怪物》（2021）

《女神降临》（2020～2021）

《超能警探》（2020）

《语言的温度：我们的19岁》（2020）

《延南洞Global House》（2019）

《Tomorrow Boy》（2016）

《无理的前进》（2015）

《仙岩女高侦探团》（2014～2015）

《张玉贞》（2013）

·电影

《朴花英》（2018）

《哥哥》（2016）

《朝鲜美女三剑客》（2014）

《当男人恋爱时》（2014）

《青葡萄砂糖：17年前的约定》（2012）

《痛症》（2011）

《在海上》（2009）





获奖经历：

第14届韩国大学电影节 表演奖（2019）